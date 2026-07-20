España conquista su segunda Copa del Mundo: Esta es la cantidad de dinero que ganará cada jugador de la selección europea

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de España conquistó su segunda Copa del Mundo tras derrotar a Argentina con un solitario tanto de Ferrán Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario. Además del éxito deportivo, los futbolistas españoles recibirán la mayor recompensa económica de la historia del torneo más importante de fútbol.

Los jugadores de España recibirán una gran cantidad de dinero

Este triunfo ante la Albiceleste tendrá un impacto en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y en las arcas públicas. La FIFA ha reservado para el equipo campeón un premio récord nunca antes alcanzado desde la creación del campeonato.

Hay que mencionar que la plantilla llegó a um acuerdo con el máximo ente rector del fútbol español antes del inicio del campeonato. Así lo reveló el periodista español Miguel Ángel Díaz en la Cadena COPE.

Este acuerdo, cerrado el pasado mes de marzo, establecía que el 45% del premio recibido por la institución que preside Gianni Infantino se repartiría entre los futbolistas si es que España se proclamaba campeona del mundo.

Ahora, con el trofeo asegurado cada futbolista de La Furia Roja recibirá un aproximado de 865 mil euros, la cantidad más alta cobrada por los jugadores del país europeo tras consagrarse en una destacada competición.

Recordemos que, esta suma de dinero prácticamente duplica la recompensa que obtuvieron tras ganar la última Eurocopa, cuando cada deportista recibió unos 434.615 euros.

El capitán de España fue clave

Hay que mencionar que, como en anteriores torneos, Rodri ejerció como uno de los representantes del vestuario durante las conversaciones con la Federación. La plantilla aceptó que los pagos comenzaran a repartirse únicamente a partir de los cuartos de final, pese a que el nuevo formato del Mundial obligaba a disputar una ronda más para alcanzar esa fase.

La finalidad era incrementar las cantidades respecto a la pasada Eurocopa y vincular el premio al éxito deportivo conseguido durante el campeonato. La apuesta ha terminado dando el mejor resultado posible.

La Real Federación Española de Fútbol también recibe recompensa

Cabe señalar que, la victoria ante Argentina, también siginificó un importante ingreso para la Real Federación Española de Fútbol. La FIFA entrega al campeón del Mundial 44 millones de euros.

Del total recibido, el 45% corresponde a los jugadores, tal y como quedó establecido en el acuerdo alcanzado antes del torneo, mientras que el resto permanecerá en las arcas de la Federación para seguir impulsando el desarrollo del fútbol español.

La diferencia respecto al premio reservado para el subcampeón es muy significativa y confirma el enorme salto económico que supone conquistar la Copa del Mundo.