Javier Milei se pronuncia tras polémica ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar"

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente argentino Javier Milei se pronunció públicamente sobre la reciente controversia internacional generada luego de que los futbolistas de la Albiceleste desplegaran una pancarta alusiva al archipiélago tras vencer al conjunto inglés en semifinales.

Postura oficial y respaldo presidencial

El mandatario defendió de manera firme la manifestación pública realizada por los jugadores en el césped del estadio estadounidense. El jefe de Estado consideró que la expresión representa un arraigado sentimiento ciudadano compartido en todo el país.

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", declaró.

Durante su intervención en el programa radial El Observador, el líder del Ejecutivo nacional ratificó que la política oficial de su administración mantiene firme el propósito de recuperar la soberanía territorial de las islas mediante los canales diplomáticos establecidos internacionalmente sin excepciones violentas.

"Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", explicó.

Asimismo, el dirigente político insistió en separar los ámbitos institucionales, recordando que el encuentro disputado frente a los británicos constituyó exclusivamente un evento deportivo, postura previamente señalada por el director técnico del plantel profesional argentino.

Reacción internacional y el análisis disciplinario

La exhibición del estandarte con la frase soberana provocó una respuesta inmediata por parte de las autoridades del Reino Unido. Ante ello, un portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer cuestionó duramente el mensaje desplegado por los deportistas sudamericanos.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", indicó.

Ante esta situación diplomática, el gobierno británico solicitó formalmente al máximo organismo del fútbol mundial que investigue el acontecimiento. La solicitud argumenta que la acción podría representar una infracción reglamentaria por propaganda política dentro de competiciones oficiales.

Actualmente, las autoridades disciplinarias de la entidad internacional evalúan exhaustivamente si la conducta de los jugadores vulneró el código normativo vigente. La decisión final determinará si se abre un procedimiento oficial contra la asociación nacional antes del partido definitivo.

El desarrollo de este conflicto mantiene expectante a la opinión pública internacional mientras se define el desenlace reglamentario en vísperas del encuentro cumbre del campeonato mundial de fútbol organizado en territorio norteamericano durante este año.

El respaldo político del presidente Javier Milei a la selección argentina por el reclamo de las Islas Malvinas en el Mundial 2026 muestra la tensión diplomática ante Inglaterra mientras la FIFA viene evaluando posibles sanciones reglamentarias bajo estrictos principios normativos.