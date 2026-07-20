Balean bus de Civa lleno de pasajeros en la Panamericana Norte y capturan a dos presuntos atacantes

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus interprovincial de la empresa Civa fue atacado a balazos la madrugada de este domingo cuando se dirigía de Lima hacia Chiclayo. El atentado ocurrió a la altura del paradero Tres Postes, en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. Aunque uno de los proyectiles impactó en el parabrisas de la unidad, no se reportaron personas heridas. Horas después, la Policía Nacional informó sobre la captura de dos presuntos implicados en el ataque.

Balean bus de Civa en plena ruta

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del vehículo, Cristian Heredia Roque, relató que dos motocicletas negras, con dos ocupantes cada una, interceptaron el bus mientras avanzaba por la vía. En ese momento, los delincuentes realizaron cuatro disparos contra la unidad. Uno de los proyectiles impactó en el parabrisas de la segunda cabina, generando momentos de pánico entre los pasajeros, aunque, por fortuna, ninguno resultó lesionado.

Tras el atentado, el bus fue trasladado a la comisaría del sector para que los agentes realizaran las diligencias correspondientes y recolectaran evidencias. En tanto, los pasajeros fueron transbordados a otra unidad de la empresa para continuar su viaje con destino a Chiclayo, luego de permanecer varios minutos a la espera de las autoridades.

Una de las pasajeras que viajaba en el vehículo narró los momentos de incertidumbre que vivieron durante el ataque. "Yo escuché como un choque, nada más y eso fue todo, pero no pensamos que habían disparos. Vimos que la gente se estaba echando y se tiraron al piso, pero nosotros no sabíamos nada porque estábamos atrás. Luego subió la policía y nos enteramos que habían disparos", explicó.

Pese a que esta vez no hubo víctimas, el atentado incrementó la preocupación entre los viajeros y transportistas, debido a la creciente ola de ataques contra empresas de transporte registrada en las últimas semanas. La modalidad delictiva ha generado temor entre quienes utilizan estos servicios para desplazarse hacia distintas regiones del país.

🔴🔵 Los Olivos: delincuentes disparan contra bus de la empresa Civa.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/CurxRwciEY — Exitosa Noticias (@exitosape) July 20, 2026

Capturan a dos presuntos implicados

Horas después del ataque, la Policía Nacional informó la captura de dos presuntos responsables del atentado. Ambos detenido son de nacionalidad venezolana y ya tienen antecedentes por varios delitos en el país.

"Estamos hablando de los sujetos que se dedicarían a cometer ataques a las empresas de transporte. Se trata de Rander Rebolledo Montes, de 23 años y nacionalidad venezolana, quien ya tenía antecedentes por delitos contra la fe pública, y José Bolívar, de 20 años, también venezolano, que tiene antecedentes por hurto agravado en el 2025. Se les encontró un arma de fuego, así como también la motocicleta de color negro y dos celulares", informaron las autoridades.

De esta manera, el ataque contra el bus de Civa se suma a una preocupante ola de atentados contra empresas de transporte en Lima y otras regiones del país. Estos hechos evidencian el avance de la inseguridad y la presión de bandas criminales que buscan amedrentar a trabajadores y pasajeros, generando temor entre miles de usuarios.