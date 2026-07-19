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Un gran avance

Piura: Paita es declarada zona para desarrollar un complejo petroquímico basado en gas natural

Los fertilizantes generados por la petroquímica permitirán fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar el desarrollo del norte del país.

Piura apuesta por producción de fertilizantes con gas natural.
Piura apuesta por producción de fertilizantes con gas natural. (Difusión)

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/07/2026

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró como Zona Geográfica Determinada (ZGD) a Paita, en el departamento de Piura, para la instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado, un paso clave para impulsar la industrialización del gas natural y crear condiciones para atraer inversiones de gran escala que generen empleo y crecimiento económico.

La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial Nº 278-2026-MINEM/DM, permitirá que esta zona se establezcan industrias petroquímicas que aprovechen el gas natural como recurso estratégico, generando mayor valor agregado para el país y promoviendo el desarrollo de una cadena productiva competitiva.

Impulsará la producción de fertilizantes

Uno de los principales beneficios será la producción nacional de fertilizantes, que contribuirá a reducir la dependencia de las importaciones, fortalecer la seguridad alimentaria e incrementar la productividad agrícola. Asimismo, la industria petroquímica impulsará nuevas oportunidades para la manufactura, el sector energético y otras actividades económicas que contribuirán a incrementar la recaudación fiscal.

Para el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, esta decisión marca un importante avance en un proceso promovido desde hace varios años y constituye un paso clave hacia la industrialización del gas natural extraído en el norte del país.

"La petroquímica permitirá darle valor agregado a nuestros recursos naturales y transformar el gas natural en fertilizantes como urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio, insumos esenciales para fortalecer la agricultura peruana y reducir la dependencia de las importaciones", sostuvo el mandatario regional.

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Cabe precisar que esta declaratoria constituye un instrumento de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica y no implica el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias u otros, los cuales deberán tramitarse conforme a la normativa vigente ante las autoridades competentes.

El MINEM declaró a Paita como Zona Geográfica Determinada para impulsar un complejo petroquímico. (Difusión)
El MINEM declaró a Paita como Zona Geográfica Determinada para impulsar un complejo petroquímico. (Difusión)

Una iniciativa clave para el desarrollo del país

De acuerdo con Neyra, sostuvo que la puesta en marcha del complejo petroquímico contribuirá a captar nuevas inversiones privadas, crear puestos de trabajo especializados, impulsar la actividad económica en el norte del país y posicionar a Piura como un punto clave para el desarrollo energético e industrial del Perú.

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Además Paita cuenta con condiciones favorables en materia energética, logística, territorial y ambiental para el desarrollo de un complejo petroquímico. Además, la provincia destaca por su producción de petróleo y gas natural, así como por su cercanía a infraestructura energética que favorece la ejecución de proyectos industriales de gran envergadura.

El MINEM reafirma su compromiso de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos del país, impulsando inversiones que contribuyan a la industrialización del gas natural, el desarrollo descentralizado del Perú y consolidar una matriz energética diversificada y sostenible.

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