Congreso aprueba tres nuevas universidades públicas: Conoce sus sedes y las carreras que ofrecerán

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Legislativo aprobó la Ley N.° 32612, la Ley N.° 32613 y la Ley N.° 32614, publicadas en El Peruano, las cuales crean y oficializan universidades nacionales en diversas regiones del país. Las nuevas casas de estudio se encuentran en Apurímac, La Libertad y Cajamarca.

Esta iniciativa corresponde a proyectos impulsados por congresistas de Perú Libre y se enmarcan en el esquema habitual de creación de universidades públicas por ley.

Ahora, la ejecución de estas normas dependerá del Ministerio de Educación (Minedu), entidad que deberá conformar comisiones organizadoras y definir la estructura académica, administrativa y presupuestal de los centros de estudio.

De igual manera, estos nuevos centros educativos deberán adecuarse a la Ley Universitaria y cumplir los procesos de evaluación correspondientes ante Sunedu.

Conoce la ubicación de las nuevas universidades

Estas tres universidades se encuentran en distintas regiones del país, dividiéndose entre Apurímac, La Libertad y Cajamarca.

Apurímac: la Ley N.° 32612 crea la Universidad Nacional Autónoma y Tecnológica de Cotabambas (UNATEC), en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas.

Norma legal de El Peruano. Cajamarca.

La Libertad: la Ley N.° 32613 dispone la conversión de la Escuela de Educación Superior Pedagógica David Sánchez Infante en universidad nacional, en San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo.

Normal legal de El Peruano. La Libertad.

Cajamarca: la Ley N.° 32614 convierte la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado en universidad nacional, en la ciudad de Cajamarca.

Norma legal de El Peruano. Apurimac.

Carreras ofrecidas por las nuevas universidades

La única ley que detalla una oferta académica completa es la UNATEC. Esta universidad incluye cuatro facultades con las siguientes carreras profesionales:

Salud:

Medicina Humana

Biología

Enfermería

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ingeniería:

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Seguridad Industrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Agroecológica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Zootécnica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Económica

Ingeniería Química

Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Docencia:

Educación

Ciencias Económicas y Empresariales:

Matemática y Estadística

Administración

A diferencia de la UNATEC (Apurímac), las universidades de La Libertad y Cajamarca mantienen las carreras ya existentes en sus instituciones de origen, sin incorporar nuevas especialidades por el momento.

Asimismo, su adecuación será progresiva, bajo supervisión del Ministerio de Educación y de la normativa vigente.

Con la aprobación de estas tres nuevas universidades públicas en Apurímac, La Libertad y Cajamarca, el Congreso busca ampliar el acceso a la educación superior en el interior del país. Su implementación ahora dependerá del Minedu y Sunedu.