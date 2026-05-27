Rodrigo Ureña confirma contacto con Universitario tras eliminación de la Copa Libertadores ¿Regresa a la 'U'?

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario vive el momento más complicado de la temporada, y de los últimos cuatro años, luego de haber quedado fuera de toda competencia internacional tras empatar 0-0 con Deportes Tolima. Los cremas no pudieron con los colombianos por lo que quedaron fuera de la Copa Libertadores y también del repechaje de la Copa Sudamericana.

Rodrigo Ureña confirmó contacto de Universitario

Esta dura eliminación ha puesto en jaque a la directiva, encabezada por Franco Velazco, a quienes los hinchas le exigen la inmediata llegada de refuerzos para ir con todo por el ansiado tetracampeonato. Como era de esperarse, uno de los nombres que comenzaron a rondar en las redes sociales fue el de Rodrigo Ureña quien se marchó a inicios de este 2026 dejando un vació que aún no pudo ser llenado.

En medio de esta incertidumbre, el propio volante chileno, que hoy juega en Millonarios bajo la conducción técnica de Fabián Bustos, se pronunció respecto a un posible regreso a Universitario. El jugador conversó con los medios colombianos luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana tras caer 1-2 ante O'Higgins de CHile.

Ahí, Rodrigo Ureña habló sobre su futuro en su actual equipo y confirmó que recibió un llamado por parte de la 'U' en los últimos días. En primer lugar, el jugador señaló que aún no ha conversado con el gerente del club para evaluar su continuidad.

RODRIGO UREÑA Ⓜ️



El Volante habló con la LCARTV después del compromiso ante O' Higgins por la última fecha de Copa Conmebol Sudamericana. pic.twitter.com/cu03kbbq9u — La Casa Azul Radio (@CasaAzulRadio) May 27, 2026

"Se ha especulado mucho sobre mi continuidad. Bueno, primero que todo, yo no he hablado con Ariel Michaloutsos que fue la persona que a mí me trae del club", indicó.

Cuenta con contrato vigente

Seguidamente, el nacido en Chile dejó en claro que solo fue un llamado de un representante del elenco crema, pero que su respuesta fue comunicarles que aún cuenta con contrato vigente en el equipo de Bogotá.

"Sé por qué lado vienen las cosas, por el tema de Universitario de Deportes, puntualmente, es cierto. Es un tema netamente puntual. Como te digo, no he tenido ninguna conversación con Ariel. Simplemente me llamaron para preguntarme sobre mi condición y obviamente les dije que tenía contrato vigente con Millonarios. Nada más que eso", añadió.

Es importante precisar que el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el mediocampista ha manifestado su intención de volver al club de Ate y que ahora la pelota está en la cancha de la dirigencia.

En resumen, Rodrigo Ureña confirmó un contacto por parte de Universitario para conocer su situación contractual en Millonarios.