Jefe de la ONPE advierte que el paro agrario traería riesgo en el traslado de material electoral

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, alertó que los bloqueos de vías ocasionados por el paro agrario amenazan el traslado del material electoral. La entidad busca completar la distribución antes del domingo para asegurar que el proceso de votación ocurra con total normalidad ciudadana.

Logística bajo estricta vigilancia

La ONPE ha diseñado una secuencia operativa estricta para el despliegue hacia las zonas más alejadas. Según Bernardo Pachas, el material saldrá el viernes 29 de mayo por la noche y deberá entregarse, como máximo, antes de la una de la tarde del sábado próximo.

"Aprovecho la oportunidad para pedirle al Gobierno central que solucione el problema del paro agrario, que eso sí es un riesgo para el traslado", indicó.

El funcionario busca que los centros de votación estén preparados con varias horas de antelación al inicio de la jornada electoral. Con esta planificación, la institución pretende evitar los riesgos operativos que representarían los bloqueos en las carreteras principales durante el fin de semana decisivo.

La estrategia logística incluye un orden definido para evitar confusiones durante el despliegue a nivel nacional. Primero se prioriza el traslado seguro del material, luego se coordina el acantonamiento de las Fuerzas Armadas y finalmente se realiza la apertura de locales para los electores.

El traslado hacia las zonas rurales requiere una coordinación interinstitucional constante. Los camiones deben sortear distancias extensas y condiciones geográficas complejas, lo que convierte a la seguridad vial en un pilar fundamental para que el material llegue íntegro y a tiempo a los locales.

Exigencia a instituciones educativas

La otra pieza fundamental del operativo depende directamente de los colegios privados. Pachas informó que la ONPE solicitó a estas instituciones entregar sus instalaciones desde el viernes por la noche, permitiendo que las fuerzas del orden realicen el acantonamiento necesario en los locales elegidos.

Esta medida busca que el despliegue de militares y policías sea efectivo antes de la apertura de puertas. El objetivo final es garantizar que los electores, miembros de mesa y la prensa acreditada ingresen a las sedes de votación sin mayores contratiempos el domingo.

Manifestantes buscan extender protestas.

El funcionario enfatizó que la colaboración de los centros educativos privados es indispensable para cumplir con los tiempos establecidos. Al asegurar la disponibilidad de estos espacios con antelación, la ONPE garantiza un ambiente controlado y protegido para los ciudadanos que acudirán a las urnas.

La presencia de las fuerzas del orden en los centros de votación desde la noche anterior asegura que el material, que contiene actas y cédulas, permanezca bajo estricta custodia. Este resguardo previene cualquier manipulación externa, protegiendo así la voluntad popular expresada en las urnas.