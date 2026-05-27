Deflagración en Camisea: Osinergmin pide a la Fiscalía agilizar diligencias para realizar peritaje a muestras clave

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya pasaron tres meses y aún se desconocen las causas de la deflagración registrada en el ducto de gas de Camisea, en Megantoni (Cusco), un incidente que paralizó el suministro de gas natural y líquidos de gas naturales en gran parte del territorio nacional.

Ante este escenario, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha solicitado a la Fiscalía de la Nación autorizar el peritaje de unas muestras metálicas de las tuberías dañadas para así culminar su investigación técnica e identificar el origen del problema.

Osinergmin pide destrabar investigación

Según un comunicado, el Osinergmin se encuentra en la etapa final de la investigación técnica que permitirá determinar los motivos de la explosión en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43 del ducto de Camisea, que se registró el pasado 1 de marzo.

No obstante, la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señala que no pueden culminar dicha etapa debido a que el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención (Cusco), aún no autoriza las diligencias sobre las muestras de la tubería dañadas

Como señalan en su mensaje, dichas muestras metálicas se encuentran almacenadas e inmovilizadas en el distrito limeño de Lurín desde el 26 de marzo. Según indican, los estudios de laboratorio de aquellas evidencias resultarán imprescindibles para culminar la diligencia.

Con este motivo, Osinergmin asegura haber solicitado a la PCM, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a hacer uso de sus facultades y exhortar a la Fiscalía a concluir las diligencias del caso para culminar en breve la evaluación técnica. Con ello, se culminaría con la etapa de fiscalización y después se aplicarían las medidas conforme a ley.

#NotaDePrensa | La investigación técnica especializada sobre la deflagración del 1 de marzo en la estación de válvulas del KP 43, en #Megantoni (Cusco), se encuentra en su etapa final.



Sin embargo, su conclusión depende de las diligencias del Ministerio Público sobre las... pic.twitter.com/9ke8AY2qMs — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) May 27, 2026

Osinergmin emitió tres informes previos

Finalmente, Osinergmin recordó que ya ha emitido tres informes previos sobre el caso.

El primero, en marzo, determinó que el concesionario no justificó una prórroga por fuerza mayor; mientras que los dos restantes, remitidos a fines de abril al MINEM, detectaron incumplimientos contractuales como la falta de suministro y presión suficiente de gas natural entre el 1 y el 13 de marzo de 2026, quedando en manos del ministerio las acciones correspondientes.

En conclusión, Osinergmin aseguró que se encuentra en la etapa final de la investigación técnica sobre la deflagración en Camisea, pero advirtió que no puede concluirla debido a que la Fiscalía no autoriza diligencias.