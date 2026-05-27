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Golpe al narcotráfico

SUNAT incauta más de 900 kilos de cocaína en una nave en Paita

Sustancia ilícita era transportada con la documentación de manzanas. El cargamento de más de 900 kilos de cocaína fue hallado por la SUNAT en el puerto de Paita con destino a Costa Rica.

SUNAT detecta irregularidades en contenedor
SUNAT detecta irregularidades en contenedor (Foto: Difusión)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/05/2026

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) halló 906.75 kilogramos de alcaloide de cocaína camuflados en un contenedor que se encontraba en una nave en tránsito en el puerto de Paita, en Piura, con destino a Puerto Caldera (Costa Rica).

El hallazgo se realizó cuando los oficiales de la Intendencia de Aduana de Paita de la SUNAT detectaron irregularidades en un contenedor bajo régimen aduanero de tránsito que venía de Puerto Bolívar (Ecuador), y que, según la documentación consignada, transportaba manzanas.

Tecnología y modalidad "rip off"

Sin embargo, mediante el uso de tecnología de rayos X, el análisis de gestión de riesgo y la experiencia de los oficiales aduaneros en la detección de precintos clonados, se identificó al interior del contenedor sacos con paquetes rectangulares tipo ladrillo con alcaloide de cocaína, contaminados con la conocida modalidad de rip off.

SUNAT detecta irregularidades en contenedor

Al llevarse a cabo las pruebas respectivas se confirmó la veracidad de la sustancia ilícita y se informó a las autoridades para realizar las investigaciones pertinentes.

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Para la ejecución de la acción de control, se empleó el equipo IONSCAN, además de contar con el apoyo del binomio canino K9 de la SUNAT y la coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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