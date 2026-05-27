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Comercio ilegal de medicamentos

Minsa decomisa una TONELADA de medicinas ilegales y clausura nueve locales en el Cercado de Lima

Operativo contra el comercio ilegal de la Diris Lima Centro y la Policía Nacional en una galería comercial del Cercado de Lima terminó con la incautación de una tonelada de productos farmacéuticos y dispositivos sanitarios de dudosa procedencia.

Minsa incauta una tonelada de productos farmacéuticos
Minsa incauta una tonelada de productos farmacéuticos Minsa

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/05/2026

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El Ministerio de Salud informó que una intervención realizada junto a la Policía Nacional permitió incautar una tonelada de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de dudosa procedencia en galerías del Cercado de Lima. Además, nueve establecimientos fueron clausurados y cuatro personas quedaron detenidas para las investigaciones correspondientes.

Incautan una tonelada de productos farmacéuticos

El Ministerio de Salud (Minsa) ejecutó un nuevo operativo contra el comercio ilegal de medicamentos en el centro de Lima y logró incautar una tonelada de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de dudosa procedencia, informó la entidad el pasado martes 26 de mayo.

 La intervención se realizó en galerías comerciales del Cercado de Lima y estuvo encabezada por personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Fotos Minsa

Entre lo incautado figuran antibióticos, antiinflamatorios, ansiolíticos, analgésicos, antidepresivos, antivirales y antihipertensivos, además de equipos de venoclisis, de colostomía, agujas hipodérmicas y una variedad de equipos de protección personal.

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Como resultado del operativo, nueve establecimientos fueron clausurados por incumplir las normas sanitarias y cuatro personas quedaron detenidas para continuar con las investigaciones policiales.

Mercadería se encontraba en mal estado de conservación

Toda esta mercadería presentó diferentes observaciones sanitarias, como por ejemplo mal estado de conservación, con fecha vencida, sin registro sanitario o con el registro cancelado, de procedencia desconocida, además de productos pertenecientes a instituciones públicas.

En el caso de los establecimientos intervenidos, seis no contaban con la respectiva autorización sanitaria de funcionamiento para comercializar medicamentos de venta bajo la presentación de una receta médica, y dos funcionaban en horario no autorizado.

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Fotos Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa)  exhorta a la población a adquirir medicamentos solo en farmacias y boticas autorizadas, verificar la fecha de vencimiento del producto y si cuenta con registro sanitario, evitando el comercio ilegal de medicamentos.

Las autoridades sanitarias advirtieron que este tipo de productos representa un grave peligro para la población debido a que no existe garantía sobre su conservación, eficacia ni composición.

Ante esta situación, el Minsa exhortó a la ciudadanía a adquirir medicamentos únicamente en farmacias y boticas autorizadas, verificar la fecha de vencimiento y confirmar que los productos cuenten con registro sanitario vigente. Las autoridades recalcaron que el comercio informal de medicinas continúa representando una seria amenaza para la salud pública y aseguraron que los operativos continuarán en Lima y otras regiones del país.

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