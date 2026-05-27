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Expone sus razones

Luz Pacheco revela motivos de su renuncia a la presidencia del TC: "Pérdida de confianza"

La magistrada explicó en un comunicado que su decisión se debió a la falta de respaldo para relevar a un alto funcionario administrativo en quien había perdido la confianza.

La saliente cabeza del TC explicó falta de apoyo en pedido de relevo de funciona
La saliente cabeza del TC explicó falta de apoyo en pedido de relevo de funciona (Composición Exitosa)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/05/2026

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La renuncia de Luz Pacheco Zerga a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) sorprendió al ámbito político y jurídico. Tras diversas especulaciones sobre los motivos de su salida, la magistrada difundió un comunicado oficial en el que explicó las razones que la llevaron a dejar el cargo.

En las últimas semanas se habían difundido versiones sobre dos factores que habrían debilitado su gestión: la existencia de presuntos "trabajadores fantasma" vinculados a funcionarios internos y magistrados, y una denuncia verbal contra la entonces directora de Recursos Humanos, Susana Távara, acusada de recortar sueldos bajo la figura de préstamos.

Estos episodios, sumados a la falta de apoyo de sus colegas para implementar reformas y limpiar la institución por estos presuntos ilícitos, generaron un clima de tensión dentro del TC.

El pronunciamiento de Pacheco

En su comunicado, Pacheco señaló que su decisión se originó en la falta de respaldo para relevar a un alto funcionario administrativo en quien había perdido la confianza. Explicó que, al no prosperar su pedido de reemplazo, optó por presentar su renuncia a la presidencia del TC.

"Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo. Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes.", expresó.

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Comunicado de Luz Pacheco.
Comunicado de Luz Pacheco.

¿Presiones dentro del TC?

Aunque Pacheco no mencionó directamente los casos de los "trabajadores fantasma" ni la denuncia contra Távara, su pronunciamiento suma a la percepción de una posible crisis administrativa  que terminó siendo determinante en su salida. La falta de respaldo de los magistrados y la resistencia interna a cambios en la estructura del TC evidencian un escenario de fractura institucional.

Por su parte, Távara declaró previamente a Expreso que la acusación en su contra era falsa y que había conciliado el tema personalmente con Pacheco, calificando el episodio como "un chisme que se convirtió en denuncia". Estas declaraciones reflejan la disputa interna que terminó debilitando la gestión de la expresidenta del TC.

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Salida de Pacheco se habría debido a trabajadores presuntamente irregulares que formaron sindicato para alegar "represalias" en caso de despido.
Salida de Pacheco se habría debido a trabajadores presuntamente irregulares que formaron sindicato para alegar "represalias" en caso de despido.

La renuncia de Luz Pacheco marca un punto crítico en el Tribunal Constitucional. Su intento de reformar la administración y relevar a funcionarios cuestionados se encontró con presunta resistencia y falta de apoyo, lo que finalmente la llevó a dejar el cargo.

El comunicado oficial aporta claridad sobre sus motivos, pero también confirma que la crisis interna del TC va más allá de un caso puntual: se trata de un choque entre la voluntad de cambio y las estructuras de poder que se estarían resistiendo a ser modificadas.

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