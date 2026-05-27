Jefe interino de la ONPE afirma que funcionarios acusados por Contraloría recibirán sanción administrativa

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, afirmó que los funcionarios observados por la Contraloría serán sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes para determinar posibles sanciones dentro de la institución. Según explicó, la evaluación estará a cargo de la Secretaría Técnica, órgano encargado de garantizar el debido proceso en cada caso.

"La Secretaría Técnica es la encargada de realizar todo el proceso administrativo para ver si mañana más con el debido respetando el debido el proceso obviamente a estos funcionarios y determinar cuál es la sanción correspondiente. No puedo adelantar cuál sería la sanción, porque hay un secretario técnico encargado de esa tarea. Esos trabajadores continúan laborando en la ONPE, efectivamente", declaró..

Funcionarios continúan laborando en la ONPE

Pachas confirmó además que algunos de los trabajadores señalados continúan desempeñando funciones dentro de la entidad electoral, aunque precisó que otros ya dejaron sus cargos o afrontan medidas disciplinarias.

"Lo que todos sabemos y que ya informé oportunamente, Corvetto renunció, Samamé renunció y Juanpa está suspendido por una medida cautelar disciplinaria justamente por una acción de la Secretaría Técnica", sostuvo.

En esa línea, el jefe interino de la ONPE reiteró que será la Secretaría Técnica la instancia encargada de analizar cada caso y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan tras las observaciones realizadas por la Contraloría.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, afirmó que los funcionarios señalados por la Contraloría serán sometidos a las respectivas sanciones administrativas, previa evaluación de la Secretaría Técnica de su institución.



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Contraloría señala a funcionarios de la ONPE por presuntas irregularidades

La Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en el proceso de contratación de vehículos para el traslado de material electoral en la ONPE, hechos que habrían derivado en un favorecimiento indebido a una empresa proveedora y en afectaciones al desarrollo de los comicios.

En entrevista con Exitosa, el vocero de la institución, Luis Castillo, explicó que el informe técnico de control posterior detectó cambios en las condiciones iniciales del proceso de selección y posteriores modificaciones que habrían beneficiado directamente a la empresa adjudicada.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Luis Castillo, vocero de la Contraloría, informó sobre presuntas irregularidades detectadas en la ONPE. Según precisó, la responsabilidad penal alcanzaría a funcionarios involucrados en los hechos observados, pero no al actual... pic.twitter.com/ACzNI3B20Z — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

El vocero precisó que la Contraloría identificó a diez funcionarios involucrados en estas decisiones. "Hemos identificado a 10 funcionarios en los cuales han de manera indebida favorecido a esta empresa, de los cuales 6 tienen una tipificación penal, 4 tienen temas sólo administrativos", señaló.

El vocero aseguró que la Contraloría ya remitió el informe a las instancias correspondientes y advirtió que hará seguimiento a las acciones que se adopten. En esa línea, Castillo concluyó que este caso debe servir como precedente. "Este primer informe que hemos emitido de control posterior sirva de una manera aleccionadora porque esto no puede volver a pasar en el sistema nacional electoral", sentenció.