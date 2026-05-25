Minsa fortalece atención especializada con nueva Unidad de Trasplante Renal: Conoce en qué hospital ya está disponible

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto del pasado Día Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos conmemorado el 23 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) inauguró una nueva Unidad de Trasplante Renal, con el objetivo de fortalecer la atención especializada de pacientes que han recibido un trasplante de riñón y mejorar las condiciones de recuperación y seguimiento médico en el país. El área ya se encuentra en óptimas condiciones para iniciar con el monitoreo correspondiente.

¿Qué hospital será el beneficiado con esta nueva Unidad de Trasplante Renal?

La inauguración en el Hospital Nacional Dos de Mayo estuvo liderada por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien estuvo acompañado por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Luis Loro Chero, así como por el director general del hospital, Víctor Rafael Gonzales, entre otras autoridades correspondientes del sector que observaron el correcto desarrollo de la presentación oficial de esta nueva área especializada en favor de los pacientes con malestares renales.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones, las autoridades supervisaron las áreas destinadas a la hospitalización y recuperación especializada de pacientes trasplantados. La nueva unidad tiene en su haber dos salas completamente equipadas que permitirán brindar una atención médica más eficiente tanto a pacientes como a donantes de este órgano indispensable.

Minsa fortalece atención especializada con nueva Unidad de Trasplante Renal en el Hospital Dos de Mayo



Moderna infraestructura permitirá optimizar la recuperación y el monitoreo de pacientes trasplantados renales.



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El titular del Minsa destacó que esta implementación representa un avance importante para la salud pública peruana y permitirá ampliar el acceso a tratamientos especializados en hospitales del Estado con el fin de asegurar una correcta atención a los pacientes que lo requieren.

"Hoy se marca un hito en la salud pública. Esta nueva sala es esperanza de vida y demuestra el compromiso del Gobierno con la salud. No puede haber crecimiento económico en el país si no se refleja en salud", destacó el ministro.

Además de la inauguración de la Unidad de Trasplante Renal, las autoridades también verificaron el funcionamiento del moderno angiógrafo, un equipo avanzado de rayos X para visualizar el interior de los vasos sanguíneos (arterias y venas) en tiempo real. Dicho instrumento se encuentra en la Sala Híbrida y la sala de cirugía robótica del centro quirúrgico del hospital. Estos equipos permiten realizar procedimientos de alta precisión y forman parte del proceso de modernización tecnológica que impulsa el Minsa en distintos establecimientos de salud del país.

Finalmente, con esta nueva infraestructura, el Ministerio de Salud del Perú busca mejorar la atención de pacientes con enfermedades renales y garantizar una recuperación más segura tras un trasplante que les cambia por completo los cuidados médicos.