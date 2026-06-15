Gobierno de José Balcázar saluda acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: "Importante paso"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos meses, el mundo entero vivió con asombro el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos que generó una serie de repercusiones. Una de ellas fue el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de tránsito de buques petroleros lo cual ocasionó que el crudo eleve su precio en todo el globo.

Gobierno del Perú saluda acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Por suerte, este domingo 14 de junio, el propio presidente norteamericano, en el día de su cumpleaños, Donald Trump, anunció que se alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno iraní el cual será firmado en estos días. Uno de los puntos claves de este alto al fuego es la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para que así el tránsito comercial pueda reestablecerse con el correr de las días.

Este ha sido una noticia celebrada en gran parte del mundo y también en el Perú. Y es que a través de un comunicado en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de nuestro país ha saludado la postura tomada por ambas naciones señalando que es un paso importante para la estabilidad en la región y la tan ansiada paz mundial.

"El Gobierno del Perú ve con satisfacción el anuncio de la próxima firma del acuerdo de cese de hostilidades entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, importante paso dirigido a alcanzar estabilidad en la región", indicaron.

Gobierno del Perú saluda acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

Gobierno reafirma compromiso por la paz

En esa misma línea, el Ejecutivo reafirmó su compromiso por la paz y el derecho internacional en el marco de los lineamientos pactados por la Organización de las Naciones Unidas. A su vez, felicitaron el uso de medios pacíficos para resolver este conflicto que mantenía en vilo a la población mundial.

"El Gobierno del Perú reitera su firme vocación por la paz, así como su compromiso con los principios del derecho internacional, la normativa y resoluciones de las Naciones Unidas, así como con los medios para la resolución pacífica de conflictos", añadieron.

Es importante precisar que este cese al fuego será oficializado el próximo viernes 19 de junio en Suiza donde se espera contar con líderes de ambas potencias como Donald Trump y Mojtaba Jamenei.

En resumen, el gobierno de José Balcázar saludó el acuerdo de paz alcanzado entre Irán y Estados Unidos que le pone fin al conflicto en el Medio Oriente y ordena la apertura del estrecho de Ormuz.