OEA garantiza integridad de la segunda vuelta y respalda rechazo a las elecciones complementarias

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Misión de la OEA ratificó su respaldo al sistema electoral peruano al validar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la inviabilidad de nuevos comicios. El organismo internacional confirmó que desplegará a 90 observadores para el balotaje, priorizando el respeto a la voluntad ciudadana.

Respaldo a la autonomía del JNE y vigilancia técnica

La MOE/OEA destacó la importancia de garantizar la integridad del proceso en curso, tras supervisar directamente el repliegue del material y el cómputo de actas en diversas regiones. El organismo internacional coincide con la autoridad electoral en que las solicitudes de elecciones complementarias carecen de viabilidad jurídica.

"La MOE/OEA toma nota del acuerdo del Jurado Nacional Electoral (JNE) adoptado por unanimidad sobre la inviabilidad de la realización de elecciones complementarias en el marco del proceso presidencial 2026, frente a solicitudes de sectores políticos del país", explica el comunicado de la OEA.

La vigilancia técnica se mantuvo firme en provincias estratégicas y en el extranjero para dar seguimiento a la etapa poselectoral de las elecciones generales. Este despliegue permitió observar audiencias de recuento de votos y la resolución de actas observadas, asegurando que cada voto sea contabilizado correctamente.

Rigor jurídico frente a la desinformación y el balotaje

Sobre las demoras logísticas en Lima Metropolitana, la Misión exigió identificar las causas con precisión técnica, pero rechazó el uso de estas investigaciones como herramientas de polarización. Se instó a las autoridades a respetar el debido proceso de los funcionarios, evitando los juicios mediáticos apresurados.

"La MOE/OEA considera fundamental que se garantice el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, asegurando que cualquier señalamiento se sustente en pruebas materiales y se resuelva en las instancias legales correspondientes, evitando juicios sumarios en la opinión pública", explica el informe.

El organismo advirtió que la exposición excesiva de estas indagaciones en redes sociales podría socavar la estabilidad del país. Por ello, exhortó a los actores políticos a actuar con prudencia, priorizando siempre el rigor legal sobre cualquier tipo de confrontación mediática que busque deslegitimar los resultados oficiales.

Para asegurar la transparencia, la delegación internacional confirmó que su equipo de especialistas supervisará cada etapa del proceso de impugnaciones. La institucionalidad democrática depende de investigaciones técnicas y objetivas, alejadas de presiones externas que puedan alterar el clima de paz necesario para afrontar el balotaje de las elecciones generales.

El equipo internacional aseguró que su retorno para la segunda vuelta fortalecerá la confianza en el sistema. El respeto irrestricto a la voluntad popular será el eje central del despliegue masivo que buscará salvaguardar la institucionalidad democrática durante el próximo balotaje de las elecciones.