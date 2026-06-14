Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una nueva conversación telefónica: Esto se sabe de lo charlado

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, sostuvieron este domingo 14 de junio un nuevo encuentro telefónico, coincidentemente con el onomástico número 80 del titular de la Casa Blanca.

De acuerdo con revelado por el Kremlin, la conversación de ambos líderes mundiales duró aproximadamente una hora y entre los principales temas que abordaron fue el memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre Washington e Irán que finalmente terminaría por anunciarse con el pasar de las horas.

Reconocimiento mutuo entre Moscú y Washington

Quien se encargó de brindar más detalles del diálogo entre Moscú y Washington fue el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, donde destacó las buenas relaciones y respeto que existe actualmente entre ambos mandatarios.

"En cuanto a las felicitaciones, fueron informales y reflejaron la naturaleza de la relación personal entre los dos líderes (...) El presidente ruso no ocultó su respeto por la tenacidad de Donald Trump, su capacidad para resistir los golpes, superar obstáculos con éxito y perseguir sus objetivos con perseverancia", manifestó.

Con referente a la reacción del jefe de la Casa Blanca, el funcionario del Kremlin sostuvo que Trump se sintió "conmovido y agradecido" por las palabras de su homólogo ruso; además, destacó que Putin fue el primer líder extranjero en felicitarle por su cumpleaños.

Ambos jefes de Estado también dialogaron sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses, confirmándose además, que Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del Gobierno estadounidense, viajarán a Rusia "en el futuro próximo"; no obstante, no precisaron ni fecha y posible agenda.

Memorándum por la paz en Oriente Medio se firmará este 19 de junio

Desde Estados Unidos, Irán y Pakistán (país mediador) confirmaron que Washington y Teherán llegaron a finiquitar un memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre ambas naciones y en donde también se incluye a el Líbano.

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump informó que el acuerdo será firmado este viernes 19 de junio en Ginebra (Suiza). Asimismo, dispuso el "levantamiento inmediato" del bloqueo naval de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz.

Del mismo modo, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería iraní, Kazem Gharibabadi, señaló que la siguiente fase de conversaciones entre su país y Norteamérica comenzará una vez que Washington libere miles de millones de dólares en fondos persas congelados.

A casi cuatro meses del inicio del conflicto en Oriente Medio, la paz empieza a hacerse presente en esta parte del mundo.