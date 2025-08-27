Luis Herrera responde a Dina Boluarte tras reunión del Conasec: "Modelo de seguridad ciudadana está desfasado"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exjefe de gabinete de asesores del Mininter, Luis Herrera, se pronunció tras la realización del ll Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Según precisó, el modelo de seguridad del Conasec 2025 está "desfasado".

Conasec tiene otro enfoque

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Herrera consideró que dicho espacio en donde participan diversas entidades del Estado para plantear estrategias contra la delincuencia y criminalidad, no está brindando resultados favorables para la población.

"El modelo de seguridad ciudadana que tiene el Conasec es un modelo desfasado porque es un modelo orientado al enfoque de seguridad local y eso es para sociedades más tranquilas que la que tenemos nosotros", dijo a nuestro medio.

De tal modo, indicó que el modelo del Conasec está orientado a otro tipo de sociedad, por lo que, lo que actualmente se requiere es un enfoque de seguridad nacional, en donde el delito se considere parte de una amenaza a dicha seguridad. "El Conasec no es el lugar donde hay que tratar estos temas", añadió.

En tal sentido, resaltó que lo ideal es que dichas estrategias se traten en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional. Esta diferencia se vería reflejada en la capacidad de tomar y hacer cumplir las decisiones implementadas, debido a que dicho sistema tiene nivel constitucional y obliga al cumplimiento de las medidas que se toman dentro de la misma.

Sobre acuerdos internos

Según explicó Herrera, a diferencia del referido consejo, el Conasec es un consejo de diálogo y deliberación, pero más allá de los acuerdos internos, no obligan al cumplimiento de las mismas. "Son acuerdos a nivel de lo que es gestión pública básica", detalló.

"Son acuerdos en el Conasec, todos que suenan bonitos, de nivel general a lo que es gestión pública, pero que no inciden en el fondo de lo que es el tema del delito porque no ataca el tema central", precisó Luis Herrera.

Cabe mencionar que, el último 26 de agosto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró la segunda sesión ordinaria del Conasec, la cual se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Según indicó, con dicho acto, el Gobierno reitera la voluntad de luchar contra la inseguridad ciudadana. Esta lucha implica trabajo diario por parte de diferentes instituciones.

