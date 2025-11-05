Migraciones intensifica fiscalización a extranjeros durante estado de emergencia: 4 mil son intervenidos

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, la Superintendencia Nacional de Migraciones reforzó los operativos de fiscalización migratoria a extranjeros en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), dejando como saldo más de 4 mil intervenidos a nivel nacional.

Dichas acciones de control se llevaron a cabo del 21 al 31 de octubre con el objetivo de contribuir a la seguridad interna del país. En Lima y Callao, fueron 42 operativos, en los cuales la policía realizó el control de identidad a más de 900 extranjeros y Migraciones se encargó de verificar su estatus migratorio.

Migraciones ejecutó 249 operativos migratorios a extranjeros en octubre.

Fiscalización migratoria en todo el país

La situación ocurrió de forma similar a nivel nacional. Durante el mismo periodo, se ejecutaron 249 operativos de verificación y fiscalización migratoria, donde se registró la intervención de más de 4300 ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con las cifras reportadas por Migraciones tras los operativos nacionales, se identificaron a 590 extranjeros en situación irregular, así como también se ejecutaron 199 órdenes de expulsión a los que incumplieron la norma migratoria, mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

Acción conjunta con entidades

Los operativos de fiscalización migratoria también se llevaron a cabo con el apoyo otros organismos del Estado como el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Las acciones de las municipalidades distritales y provinciales también contribuyen con la seguridad migratoria.

Ministerio Público también participa de operativas de fiscalización a extranjeros.

Migraciones y PNP fiscalizan Lima Norte

A fines de octubre, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de San Martín de Porres encabezaron un megaoperativo de verificación y fiscalización migratoria en Lima Norte, que forma parte del Megaoperativo Nacional Simultáneo en 18 regiones del país, que incluyen Lima y el Callao.

Participaron más de 350 policías, 100 fiscalizadores de Migraciones, con el apoyo de miembros de Serenazgo de la Municipalidad de San Martín de Porres y las Fuerzas Armadas. Además, se puso a disposición el Migramóvil, unidad dotada con tecnología y equipamiento moderno para realizar los controles pertinentes.

Tras las inspecciones en diversos locales como bares y hoteles de la avenida Tomás Valle, la policía intervino a 60 extranjeros, a quienes les realizó el control de identidad, y fiscalizadores de Migraciones verificaron su situación migratoria en el país. En paralelo en el Callao, se intervinieron a 37 personas.

Migraciones y Policía Nacional del Perú ejecutan megaoperativo en Lima Norte

Ante la creciente ola de criminalidad en el país, especialmente por parte de los ciudadanos extranjeros, el impacto del estado de emergencia declarado por el presidente José Jerí en Lima y Callao empieza a ser palpable con el resultado de las expulsiones y sanciones ante irregularidades.