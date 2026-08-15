Subsidio focalizado para transportistas es más "preciso y quirúrgico" que un fondo de estabilización, según Elmer Cuba

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó en diálogo con Exitosa, por qué el Gobierno decidió otorgar un subsidio focalizado para transportistas por el alza de combustibles. Según explicó este apoyo económico resulta más "preciso y más quirúrgico" que el fondo de estabilización diseñado en 2004, que "por problemas de diseño terminó siendo carísimo".

Elmer Cuba sobre subsidio a transportistas: "Es más preciso"

El viernes 14 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno otorgará un subsidio focalizado dirigido a transportistas de carga, pasajeros, fluviales y mototaxistas, como medida ante el impacto del alza de los precios de los combustibles. Tras ese anuncio, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comunicó este sábado con Exitosa, para brindar mayores detalles del apoyo económico.

El ministro Elmer Cuba explicó, en primer lugar, que en contexto internacional en marzo del 2026, el crudo pasó de niveles promedio cercanos a US$60 por barril a registrar picos de US$100. Ante ese escenario, sostuvo que el Ejecutivo decidió optar por dar un subsidio focalizado en vez del fondo de estabilización de combustibles creada en 2004, que según calificó, "por problemas de diseño terminó siendo "carísimo".

Según explicó, en los días al frente del MEF decidió crear un esquema de subsidios focalizados para dirigir los recursos públicos hacia los sectores que realmente necesitan apoyo actualmente ante el alza de combustibles: "transporte masivo tanto de carga y de pasajeros".

"En el pasado teníamos un fondo de estabilización de combustibles que fue diseñado en 2004 que por problemas de diseño terminó siendo un subsidio carísimo; por eso decidimos no usar ese mecanismo. (...) 20 años después hemos usado un mecanismo de subsidio focalizado que es más preciso y más quirúrgico", precisó el titular del MEF.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó que se optó por no utilizar el fondo de estabilización de combustibles debido a que terminó siendo un subsidio de miles de millones de soles que a la fecha significa una deuda. Indicó que el... pic.twitter.com/A7KUqjTnjx — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2026

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