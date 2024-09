Gonzales Posada sobre salida de González-Olaechea de la Cancillería: "La presidenta debe explicar las razones"

En diálogo con Exitosa, el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, exigió a la presidenta Dina Boluarte que explique las razones para destituir a Javier González-Olaechea del cargo de canciller.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores se mostró sorprendido por la salida de González-Olaechea y mencionó que pensó que era una broma.

"A mi me ha sorprendido (la salida de Javier González-Olaechea). Cuando escuché la noticia creí que era una broma. Un cuadro de esa categoría se preserva. No sé que ha llevado a esa decisión. Estoy seguro que Javier lo explicará públicamente. Tenemos que estar a la espera de lo que nos diga", declaró.

Asimismo, Gonzales Posada aseguró que es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y la mandataria, esclarecer los motivos que llevaron a la salida de Javier González-Olaechea.

Del mismo modo, manifestó que "no hay nada peor" que el ocultamiento por parte del Gobierno y reiteró que deben explicarlo para evitar que se sigan propagando especulaciones.

"Es una responsabilidad del primer ministro y de la presidenta explicar al país cuales fueron las razones de ese cambio. Creo que todos tenemos derecho de saber, sobre todo tratándose una persona tan apreciada y combativa. No hay nada peor que el ocultamiento, la oscuridad, el túnel. Hay que explicar. El primer ministro debe decir: 'Por estas razones se decidió el cambio'. Tienen que hacerlo porque sino seguirán las especulaciones (...) Estamos cansados de misterios", agregó.

Por otra parte, el invitado afirmó que conversó con el nuevo canciller Elmer Schialer y aclaró que tiene la misma posición de su predecesor con respecto a la situación de Venezuela.

"He hablado con Elmer Schialer y me ha dicho con toda claridad que tiene la misma posición que (Javier González-Olaechea) y lo que quiso decir es que, si bien es cierto que el problema lo resuelven los venezolanos, evidentemente es respetar los resultados electorales que le dieron la victoria a González Urrutia. Además, pedir respeto a los derechos humanos, libertad a los detenidos, cese de la tortura y abusos. No ha variado la línea", explicó.