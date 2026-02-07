Gral. Espinoza aseguró presencia de patrulleros en las noches en el Callao tras bloqueo de transportistas

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Ricardo Espinoza, se hizo presente en la avenida Néstor Gambetta ante el bloqueo de transportistas por el reciente ataque de una cobradora de una combi. Frente a sus reclamos aseguró que en las noches habrá presencia de patrulleros para contener ataques.

Bloquean Av. Néstor Gambetta

Luego que, Norma Maribel Príncipe, la cobradora de una combi que resultó herida tras el ataque por parte de un falso pasajero contra la empresa Acorsa, los trabajadoras de diferentes empresas bloquearon la avenida Néstor Gambetta en rechazo a lo sucedido.

La medida de fuerza adoptada por los transportistas generó que los pasajeros de transporte público se vieran obligados a bajar de las unidades y trataran de avanzar a pie. Una de las pasajeras afectadas, en diálogo con Exitosa, expresó su temor ante lo ocurrido, pues relató que en cierto momento habrían arrojado piedras.

Jefe Reg. Callao anuncia página web

Tras varios minutos de afectación e incertidumbre en el lugar, se hizo presente el jefe de la Región Policial Callao, Ricardo Espinoza, para dialogar para los transportistas, quienes le expresaron su malestar por los ataques extorsivos de los que son víctimas. Ante ello anunció una serie de medidas que se tomaría a partir de su gestión para frenar la criminalidad.

"Les estoy anunciando que vamos un servicio, no vamos a ofrecer cosas que no se va a cumplir. Vamos a poner policías, patrulleros. Todo esto va a pasar pero si usted no se une con la policía no va a haber solución", indicó a los transportistas.

Asimismo, informó de la creación de una página que se llamaría 'Estamos hartos', mediante el cual se podrán presentar denuncias por extorsión y en el que se instalaría un botón del pánico para alertar al 105 de la PNP respecto de algún atentado.

"¿Usted quiere solucionar el problema? Soluciónelo conmigo, solamente ingrese a esa página web. (...) La página web, anónimamente, usted pone ahí y ahí tiene la ubicación. Es es la tecnología, es lo único que nos puede ayudar y si usted dice que en esa casa están los extorsionadores, yo mismo me meto", dijo exhortando a hacer uso de esta plataforma.

Es así como el jefe de la Región Policial Callao, Ricardo Espinoza, se comprometió a poner patrulleros y policías en las noches para evitar mas ataques a transportistas y les pidió usar una página web para denunciar estos hechos.