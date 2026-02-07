José Jerí realiza visitas inopinadas a hospitales de Lima para mejorar servicio de salud

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, realiza visitas inopinadas a diversos hospitales de Lima Metropolitana para mejorar los servicios de salud que brindan e identificar las principales deficiencias que existen en cada uno de ellos.

José Jerí visita hospitales de Lima Metropolitana

En las últimas semanas se han reportado denuncias de familias de pacientes que reportan que llevan varios días sin tratamientos esenciales para inmunodeficiencias y enfermedades raras, generando alarma sobre la gestión hospitalaria en EsSalud.

Asimismo, se presentaron denuncias de pacientes oncológicos del Hospital Rebagliati sobre la falta de medicinas y equipos para sus tratamientos. En medio de esta crisis en el sector salud, el presidente José Jerí realizó este sábado 7 de febrero una serie de visitas inopinadas a diversos hospitales de Lima Metropolitana.

¿El objetivo? De acuerdo a lo reportado por la Presidencia del Perú, el recorrido del mandatario en los nosocomios tiene la finalidad de conocer de primera mano la situación de la atención en los servicios de salud, realizar un diagnóstico directo y aplicar medidas correctivas que permitan mejorar el servicio que se brinda a la población.

Recorre hospitales Rebagliati y Dos de Mayo

En medio de los cuestionamientos y mociones de censura en su contra por el caso 'Chifagate', Jerí Oré realizó su primer recorrido en la madrugada de este sábado por el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins donde constató la saturación del área de Emergencia y las condiciones en las que se brinda la atención.

"Lo que estamos iniciando es una serie de visitas a los principales hospitales de la capital para ver directamente las deficiencias del sistema de salud, con el fin de mejorar y trabajar en conjunto por soluciones inmediatas", señaló el jefe de Estado tras recoger testimonios de los pacientes.

Luego, el mandatario se trasladó al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde también recorrió las instalaciones para evaluar la calidad de la atención.

Garantizar atención de salud con calidad

Durante sus visitas inopinadas en hospitales de la capital, el presidente Jerí conversó con pacientes y familiares y recogió información directa de los problemas que afrontan para acceder a los servicios de salud.

Según se informó, la información recogida servirá para sustentar una normativa que el Ejecutivo viene trabajando y que será publicada en los próximos días, orientada a mejorar la atención y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales.

"No solo debemos mejorar la infraestructura. Buscamos corregir las deficiencias existentes en distintos ámbitos, con el objetivo de garantizar una mejor atención", puntualizó el mandatario.

Finalmente, se reveló que las visitas de José Jerí a estos centros hospitaliarios apunta a sentar las bases para un país con menores brechas sociales, fortaleciendo los servicios públicos esenciales y garantizando una atención en salud más oportuna, humana y de calidad.