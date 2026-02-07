Figura de la música urbana subiría al escenario con Corazón Serrano en su show aniversario

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que una figura de la música urbana llegara a Lima, los rumores se dispararon con más fuerza sobre su posible aparición en el escenario junto a Corazón Serrano en su show aniversario ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

María Becerra llegó a Lima

La noche del 5 de febrero, María Becerra aterrizó en Lima y fue recibida por un grupo de fanáticos que llegaron hasta el aeropuerto Jorge Chávez con globos y carteles para darle la bienvenida.

La propia artista compartió un video del momento en sus redes sociales y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores peruanos: "Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida".

Su presencia en la capital no pasó desapercibida, sobre todo porque se da en la antesala del concierto por el aniversario de Corazón Serrano, una de las agrupaciones más populares del país.

Con la cantante argentina ya en Lima, al toque se prendieron los rumores de que podría aparecer como sorpresa en el escenario del show aniversario.

¿María Becerra cantará con Corazón Serrano?

Con el pasar de las horas, el rumor fue tomando más fuerza: la figura de la música urbana que subiría al escenario con Corazón Serrano en su show aniversario sería nada menos que María Becerra.

En estos últimos años, la artista ha demostrado que le mete sin problema al pop urbano y a la cumbia, trabajando con grupos como Ráfaga y Los Ángeles Azules, por lo que hoy es vista como la opción perfecta para una colaboración con la orquesta piurana.

Además, algunas integrantes de Corazón Serrano no ocultaron su interés en compartir escenario con la argentina. En una reciente entrevista, Leslie Águila fue clara al señalar: "Nos gustaría con María Becerra, esperemos que algún día se dé esa colaboración".

A este comentario se sumó el movimiento en redes sociales, donde las cuentas oficiales de ambas partes comenzaron a interactuar y varios integrantes del grupo siguieron a la cantante en Instagram, alimentando aún más la expectativa de un anuncio de último minuto.

Aniversario de Corazón Serrano

El concierto por los 33 años de Corazón Serrano será este sábado 7 de febrero en el Estadio San Marcos y, según su líder Leodan Guerrero, promete ser el show más grande y ambicioso que ha hecho la agrupación hasta ahora.

En entrevista con La República, el productor adelantó que la puesta en escena marcará un antes y un después para la música nacional.

"Este aniversario será a lo grande. Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones", señaló.

Así, tras su llegada a Lima, los rumores se intensificaron y todo apunta a que María Becerra sería la figura de la música urbana que subiría al escenario con Corazón Serrano en su show aniversario.