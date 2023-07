Gran Mercado Mayorista: Comerciantes acatan segundo día de paro por incremento de tarifa a vehículos

Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima acatan el segundo día de paro por el incremento de tarifas en el ingreso y salida de vehículos como venían anunciándose en los últimos días.

En intervención con nuestra reportera, el vocero del Gran Mercado Mayorista de Lima, Lorenzo Huarcaya, contó que muchos productos alimenticios se están pudriendo debido al cese de operaciones del centro de abastos.

En ese sentido, el representante puntualizó que contarán las pérdidas cumplidas las 48 horas del paro. Del mismo modo, mencionó que decenas de ollas comunes vienen siendo perjudicadas, ya que los comerciantes otorgan insumos sobrantes a estas organizaciones.

Ante la falta de concilio con la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), Huarcaya instó a los integrantes de la representación nacional; el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga y los funcionarios del Gobierno a interesarse en su caso.

Otro representante contó a Exitosa que hasta el momento no conocen a Rosa Luisa Ebentreich, gerente general de EMMSA, cuando han venido compartiendo sus requerimientos tiempo atrás.

"Hasta el momento no se nos ha comentado sobre un diálogo, es más, no conocemos a la nueva gerenta. Ya tiene dos meses trabajando y no la conocemos. Y hablan que es una persona capaz y de talla mundial, si fuera de talla mundial no estaría pasando este problema", declaró Carlos Goycochea.