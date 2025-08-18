Juan Carlos Díaz: Fiscalía dejó en libertad a sospechoso de asesinar a policía en Los Olivos

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La noche del pasado miércoles 13 de agosto, el suboficial de tercera Juan Carlos Díaz Chapoñán de solo 27 años, perdió la vida luego de enfrentarse a dos delincuentes extranjeros en Los Olivos. Lamentablemente, durante esta afrenta, cuatro balazos impactaron en su cuerpo apagando su vida.

Fiscalía libera a sospechoso de asesinar a policía en Los Olivos

De acuerdo a las imágenes y a la información dada por agentes de la Policía Nacional del Perú, los criminales eran dos ciudadanos extranjeros que huyeron a bordo de una moto lineal. Por suerte, uno de los implicados en este lamentable hecho fue capturado y puesto a inmediata disposición de las autoridades.

Este sujeto identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra y conocido en el mundo del hampa como alias 'Petares', representa un peligro para la sociedad ya que forma parte de una peligrosa banda criminal e incluso estuvo dentro del 'Tren de Aragua'.

Sin embargo, el sábado 16 de agosto, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince, decidió dejarlo en libertad al no encontrar las pruebas suficientes para dejarlo privado de su libertad.

Esto vuelve a poner en discusión el papel de la Fiscalía y el Ministerio Público en medio de la lucha contra la criminalidad que se libra en la actualidad. Esto ha sido reclamado por el propio comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, quien aseguró que los criminales que liberan son puestos nuevamente en las calles por los órganos de justicia.

Rechaza honores y pide justicia

Tras conocer sobre su muerte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció a todos los medios que el suboficial de tercera recibirá todos los honores necesarios al perder la vida ejerciendo sus labores policiales.

Sin embargo, la esposa de este efectivo rechazó tajantemente esta posibilidad exigiendo principalmente que el fallecimiento de su esposo y padre de sus hijos pueda obtener la justicia necesaria.

"Lo que nosotros pedimos es justicia, la verdad que sí porque no puede estar pasando este tipo de cosas, ósea no esperar que muera una persona inocente haciendo su labor para que puedan recién reaccionar. ¿De qué me sirve que le rindan honores? A mi nada me sirve eso. ¿Quién va a ver por mi hija? Nadie", indicó a los medios.

De esta manera, la Fiscalía liberó a uno de los sospechosos del asesinato del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú Juan Carlos Díaz Chapoñán de solo 27 años.