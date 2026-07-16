Cuidado con los muebles: Detectan nueva modalidad de estafa digital en redes sociales

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una preocupante modalidad delictiva viene afectando a consumidores que buscan adquirir alguna decoración para el hogar. Delincuentes suplantan la identidad de negocios ilegítimos, utilizando nombres como La Mueblería o La Cama Tarima, donde utilizan videos manipulados y el uso de RUC ajeno para engañar a incautos con pagos previos.

El modus operandi detrás de los fraudes

La titular de la cuenta bancaria, quien responde al nombre de Guazverli Nayesca Castañeda Viloria, opera contactando a sus víctimas mediante perfil de marketplace en Facebook y otras redes sociales. Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT), estos sujetos envían videos de falsos traslados, con una voz montada, aparentando apariencia de profesionalismo y confianza empresarial.

Los estafadores utilizan esa nombre.

Esta estrategia de suplantación de identidad resulta efectiva debido a la sofisticación tecnológica empleada. Al usar información de empresas reales, los criminales minimizan la desconfianza inicial del cliente, quien realiza depósitos bancarios y transferencias, creyendo estar en un proceso de compra comercial formal y totalmente seguro.

Los delincuentes perfeccionan el engaño luego de enviar videos adulterados con voces montadas para confirmar supuestos envíos. Esta táctica busca eliminar cualquier sospecha de la víctima, quien al ver las pruebas audiovisuales, accede a realizar transferencias bancarias de inmediato para asegurar su pedido de delivery.

La estafadora utiliza el mismo medio de pago.

Estrategias para evitar ser víctima

Las autoridades enfatizan que toda transacción digital debe realizarse verificando la identidad del vendedor. Es importante desconfiar de estas ofertas que exijan pagos totales por adelantado, especialmente cuando el vendedor utiliza múltiples nombres de negocios para promocionar catálogos de productos muy variados y distintos.

Utilizan pagos como argumento.

Es vital realizar denuncias formales ante la policía para detener el avance de estos estafadores que suplantan negocios con el nombre de La Mueblería y otras empresas. La prevención mediante la verificación de datos es la herramienta principal para frenar a quienes cometen este fraude con empresas de muebles.

Para protegerse, las autoridades sugieren realizar transferencias solo a cuentas vinculadas estrictamente al nombre de la empresa y no a cuentas personales. Es fundamental revisar el RUC en el portal oficial de SUNAT para verificar que la actividad comercial declarada coincida con lo ofertado.

Si detecta irregularidades, guarde capturas de pantalla, el número telefónico y el comprobante bancario. Esta información es la base de las investigaciones contra estafadores que suplantan a empresas, así como Guazverli Nayesca Castañeda Viloria mediante el capto de víctimas en redes y uso de RUCs ajenos.

Los ciudadanos deben mantenerse alerta ante comunicaciones sospechosas. Es necesario identificar el accionar de estafadores que suplantan a negocios y otras empresas, pues la prevención y la denuncia oportuna ante las autoridades competentes son los pilares fundamentales para proteger el patrimonio de los consumidores.