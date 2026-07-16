Áncash: AGMP responde a las críticas por búsqueda de montañistas desaparecidos en el Huascarán

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) se pronunciaron tras recibir críticas en redes sociales por las labores de la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado de Huascarán.

Rechazan los malos comentarios

El representante de la AGMP, Beto Pinto, lamentó los comentarios dañinos que, según señaló, dañan la imagen de la propia institución y desconocen el trabajo que realizan los guías en situaciones de emergencia.

Pinto indicó que la asociación viene apoyando las acciones de búsqueda en coordinación con las autoridades, respetando el comando de incidencia instalado en la zona y priorizando la seguridad de las personas involucradas.

Además puntualizó que las Guías de Alta Montaña, alumnos del Centro de Estudios de Alta Montaña, auxiliares, rescatistas y personal de apoyo continúan desplegados en todo el terreno, trabajando con protocolos, coordinación y comunicación constante para optimizar la búsqueda.

Aclaran que la AGMP no pertenece al Estado

La AGMP precisó que es una asociación civil privada y sin fines de lucro, por lo que no forma parte del gobierno ni cuenta con las funciones de una entidad estatal, y que su labor es complementaria, enfocada en la seguridad y el apoyo humanitario.

Pinto señaló que sus recursos humanos y logísticos están concentrados principalmente en apoyar las operaciones de búsqueda y rescate, con una organización interna que busca optimizar tiempos y recursos.

También recordó que la institución cuenta con 46 años de experiencia en acciones de rescate en la Cordillera Blanca y otras zonas del país. En ese sentido, pidió comprensión a la población, debido a que la prioridad de los guías en este momento es trabajar en montaña y no atender de manera permanente las redes sociales o requerimientos de información.

Búsqueda continúa en alta montaña

El representante de la AGMP expresó solidaridad con los jóvenes Saúl, Alejandro y Artidoro, los tres montañistas reportados como desaparecidos, con profundo pesar y la esperanza firme de su pronto hallazgo.

Además, señaló que las labores pueden tomar tiempo por las condiciones propias de la zona y la complejidad de las operaciones de rescate en el Huascarán.

Tras ello, la asociación pidió seguir información por canales oficiales y evitar comentarios que desacrediten a quienes participan en las labores de búsqueda, debido a que se trata de una situación de alta dificultad y riesgo para los rescatistas. Asimismo, recalcó la importancia de apoyo público y paciencia, ya que cada minuto cuenta para las familias y para la efectividad de las operaciones.