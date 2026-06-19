Sunafil recomienda teletrabajo y flexibilidad laboral por restricción vehicular en el Centro Histórico de Lima

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las manifestaciones programadas en el Centro Histórico de Lima, la congestión vehicular está siendo un aspecto que altera el traslado de los ciudadanos hacía sus destinos laborales. En ese sentido, la Sunafil ha emitido un comunicado en el que menciona la necesidad de flexibilidad laboral y el teletrabajo ante las restricciones vehiculares.

Comunicado ante las manifestaciones programadas los próximos días

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emitió un comunicado dirigido a empleadores y trabajadores ante la restricción del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima, medida que se aplicará del 19 al 22 de junio de 2026.

Dicha entidad señaló que, siguiendo las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se insta a las empresas a priorizar el teletrabajo durante este periodo con el objetivo de proteger la integridad de los colaboradores y evitar inconvenientes que se ocasionan por las restricciones de movilidad que provocan retrasos.

"Ante la falta de transporte público, se debe brindar la flexibilidad en el ingreso y la salida de los trabajadores en su horario de jornada laboral". Asimismo, estos tiempos estarán sujetos a compensación posterior, previo acuerdo de las partes. En caso no haya acuerdo, la decisión la tomará el empleador", enfatizó el comunicado.

🚨 #Comunicado | La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/QL3M7lRYVq — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) June 19, 2026

Asimismo, Sunafil indicó que, frente a la posible falta de transporte público o dificultades para el desplazamiento, los empleadores deberán brindar flexibilidad tanto en el horario de ingreso como en la salida de los trabajadores. Esta medida busca facilitar la llegada y retorno de los colaboradores a sus centros laborales.

"Los tiempos de demora en el ingreso al centro de trabajo, no podrá ser considerado como tardanza ni estará sujeta a sanciones", expresó la comunicación.

Labor de la Sunafil

En ese sentido, la Sunafil reafirmó su compromiso con la protección de los derechos laborales y recordó la importancia de que las empresas adopten medidas preventivas ante situaciones que puedan afectar la seguridad y bienestar de sus colaboradores.

La restricción del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima forma parte de las disposiciones anunciadas para esa zona de la capital, por lo que las autoridades vienen recomendando a los ciudadanos tomar precauciones y utilizar rutas alternativas durante los días establecidos para evitar inconvenientes en sus actividades.

Ante este escenario, las autoridades instaron a mantenerse actualizados frente a nuevos avisos que involucren a las empresas y trabajadores, a modo de evitar conflictos y garantizar la continuidad de las actividades laborales sin afectar la seguridad de los ciudadanos que transiten en el Centro de Lima.