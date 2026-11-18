18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 6.0 se registró durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en la región Ica, generando preocupación entre los ciudadanos de la zona. De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo como referencia una localidad ubicada frente a la costa de la provincia de Nasca.

Sismo remece Ica esta madrugada

Según el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el temblor ocurrió exactamente a la 1:07 a. m. y alcanzó una magnitud de 6.0. Asimismo, el organismo precisó que el epicentro se localizó a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

El reporte sísmico también detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 36 kilómetros, mientras que sus coordenadas geográficas fueron de -15.23 de latitud y -76.05 de longitud. Estos datos permitieron establecer su ubicación frente al litoral iqueño, donde se originó el fenómeno natural durante las primeras horas del día.

Respecto a la intensidad, el IGP informó que el sismo alcanzó el nivel IV en San Juan de Marcona. Esta clasificación corresponde a los efectos percibidos por la población en la zona de referencia, según la escala utilizada por el organismo para registrar las características de los movimientos telúricos.

Sismos recurrentes en la región

En los últimos días, Ica ha registrado hasta 8 sismos por día. En diálogo con Exitosa, Hernando Tavera explicó que estos movimientos forman parte de la dinámica natural del territorio peruano, debido a la interacción entre las placas tectónicas. Asimismo, recordó que el viernes anterior se había registrado un sismo de magnitud 5.9 frente a la costa de Ica, cuyo impacto fue menor debido a la distancia respecto al litoral.

"Evidentemente, estos sismos ocurren enfrente de la costa como parte de ese proceso que todos ya conocemos, que es el choque de la placa de Nazca con la placa continental. Es parte de esa dinámica activa y que siempre está generando eventos sísmicos de diferentes magnitudes", señaló el especialista al referirse a la recurrencia de estos fenómenos.

El jefe del IGP también precisó que, pese a los avances científicos, actualmente no es posible anticipar cuándo ocurrirá un terremoto ni determinar con exactitud sus características. Por ello, insistió en que la población debe comprender que vive en un territorio altamente sísmico y mantener medidas de preparación ante cualquier eventualidad.

En esa línea, Tavera sostuvo que los peruanos deben familiarizarse con la actividad sísmica de sus respectivas localidades. Incluso recomendó descargar el mapa sísmico del Perú para conocer cómo se distribuyen estos fenómenos en el territorio nacional y comprender que ningún departamento está completamente libre de experimentar movimientos telúricos.