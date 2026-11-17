17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una madrugada de carreteras vacías, neumáticos encendidos y largas filas de vehículos marcó el inicio del paro de transportistas en Huánuco. Los gremios radicalizaron este martes una medida de fuerza anunciada por 72 horas y bloquearon varios tramos de la Carretera Central para protestar contra el incremento del precio de los combustibles y productos de primera necesidad.

Los cierres comenzaron durante las primeras horas del día en sectores como Ambo, Huancachupa y Rancho. Los manifestantes colocaron piedras sobre la calzada, quemaron neumáticos e impidieron el desplazamiento de vehículos particulares, unidades de transporte público y camiones de carga. También fue cerrado el acceso al puente Arpa, uno de los pasos utilizados para desplazarse por la zona.

Bloqueos paralizan una vía estratégica

La interrupción total del tránsito también fue reportada en Yanag, Las Pampas, Tomaykichua y La Esperanza. En estos puntos, los transportistas ocuparon ambos sentidos de la carretera, dejando varados a pasajeros y conductores que intentaban continuar sus recorridos hacia otras provincias y regiones.

La Carretera Central representa una conexión fundamental para el traslado de personas y mercancías entre Huánuco, la selva central y Lima. Por ello, la prolongación de los bloqueos podría afectar el abastecimiento de alimentos y otros productos, además de generar dificultades para quienes necesitan acceder a centros de salud o cumplir actividades laborales.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En la región Huánuco, transportistas acatan un paro de 72 horas desde la madrugada de hoy en protesta por el incremento del precio de los combustibles. Como medida de fuerza, mantienen bloqueados varios tramos de la Carretera Central, lo que viene... pic.twitter.com/lHo88C45mz — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Los gremios sostienen que el precio de los combustibles elevó significativamente sus costes operativos y volvió insostenible el desarrollo regular del servicio. La protesta también incluye cuestionamientos por el encarecimiento de productos básicos, cuyo traslado depende del transporte terrestre.

Colegios deberán evaluar condiciones de seguridad

Ante las restricciones de movilidad, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huánuco pidió a los directores de las instituciones educativas adoptar medidas preventivas y evaluar la situación en cada jurisdicción antes de desarrollar las clases. La prioridad, indicó, será proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Cuando los bloqueos impidan realizar las actividades escolares con normalidad, las horas no dictadas deberán recuperarse presencialmente durante diciembre, previa coordinación y reprogramación de los centros educativos.

El descontento por el precio del diésel también generó paralizaciones y restricciones del transporte en Arequipa, Tacna, Loreto y Ucayali. En esta última región, los bloqueos dejaron camiones varados, productos perecibles deteriorados y enfrentamientos durante una intervención policial.

Así, mientras se espera la instalación de una mesa de diálogo capaz de responder a las demandas económicas de los gremios, Huánuco continuará bajo una protesta que no solo inmoviliza vehículos: también interrumpe clases, viajes, comercio y la rutina de comunidades enteras.