18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en la ciudad de china de Shenzhen, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de China, Xi Jinping, protagonizaron un histórico encuentro diplomático que incluyó un apretón de manos entre los tres jefes de Estado.

Saludo protocolario entre Trump, Putin y Xi Jinping en Shenzhen

El encuentro que concentró la atención de la jornada ocurrió cuando los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se estrecharon la mano mientras el mandatario de China, Xi Jinping, permanecía junto a ellos. Los tres jefes de Estado posaron ante las cámaras oficiales antes de ingresar a la cena de bienvenida organizada para los líderes asistentes al encuentro internacional.

De acuerdo con los registros diplomáticos previos, este saludo entre los gobernantes, Donald Trump y Vladimir Putin, constituye su primer contacto presencial desde la cumbre que ambos sostuvieron en Alaska en agosto de 2025. La escena registrada en Shenzhen funciona además como antesala del diálogo formal entre las tres delegaciones.

🇺🇸🇨🇳🇷🇺 Historic handshake Putin, Trump, and Xi Jinping shook hands and briefly chatted https://t.co/9dyC3yQdft — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026

Horas antes de esta coincidencia en la recepción, Xi Jinping había recibido personalmente a Donald Trump en el aeropuerto internacional de Shenzhen Bao'an, tras el arribo del jefe de Estado norteamericano a territorio chino para cumplir con las actividades del foro multilateral. Durante esa bienvenida, ambos recorriendo juntos la alfombra roja frente a los representantes de ambos países.

Por su parte, Vladimir Putin también arribó a la ciudad de Shenzhen y sostuvo una reunión bilateral previa con Xi Jinping antes de coincidir con Trump en el acto protocolario de bienvenida, espacio en el que los mandatarios de Rusia y China abordaron asuntos vinculados a la cooperación bilateral y la política internacional.

Agenda geopolítica y expectativas ante la reunión trilateral

La coincidencia de los tres jefes de Estado en territorio chino se produce en medio de un escenario marcado por tensiones internacionales y disputas geopolíticas entre las principales potencias globales. El acercamiento protocolario ocurre en la víspera de las sesiones centrales de trabajo del bloque económico.

Según los reportes sobre los temas en agenda, entre los asuntos que podrían abordarse durante las conversaciones figuran la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, el comercio internacional y los mecanismos de control de armas nucleares. Dichos puntos forman parte de las prioridades estratégicas de las tres administraciones.

La reunión trilateral programada para este jueves genera expectativa en la comunidad internacional debido al peso político, económico y militar que representan Estados Unidos, Rusia y China en el equilibrio global.

No obstante, hasta el cierre de las actividades protocolarias de este miércoles, el encuentro formal de trabajo entre los tres gobernantes permanecía pendiente de realización conforme al cronograma oficial establecido por los organizadores.

En ese sentido, la cumbre APEC sirve como escenario para el primer encuentro presencial conjunto entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en Shenzhen, dejando encaminada la reunión trilateral prevista dentro de la agenda diplomática.