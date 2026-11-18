18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego del viaje de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, la mandataria viene sosteniendo diversas reuniones con autoridades internacionales, entre ellos, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que su Gobierno y el de Perú coordinarán la realización de un Gabinete Binacional en 2027 ante el fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori y José Antonio Kast coordinan Gabinete Binacional para el 2027

En el contexto de su participación en el APEC, ambos líderes coordinaron aspectos urgentes. Por ello, la reunión tuvo como objetivo fortalecer las relaciones entre ambos países, en especial, abordar compromisos conjuntos en materia económica y de prevención de desastres naturales como el fenómeno El Niño.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado chileno informó sobre los principales temas tratados durante la reunión y destacó la importancia de profundizar los vínculos comerciales, así como ampliar las oportunidades de inversión entre ambas naciones.

"Me reuní con Keiko Fujimori para profundizar las relaciones comerciales entre Chile y Perú y ampliar las oportunidades de inversión. Abordamos la realización de un Gabinete Binacional en 2027 para avanzar en compromisos concretos, además de la cooperación frente al fenómeno de El Niño en prevención, alerta temprana y gestión de desastres", destacó el mensaje.

La propuesta de desarrollar un nuevo Gabinete Binacional busca establecer una agenda de trabajo conjunta que permita concretar acuerdos y fortalecer la cooperación bilateral. Este mecanismo contempla la participación de representantes de ambos gobiernos para abordar asuntos de interés común.

Me reuní con Keiko Fujimori para profundizar las relaciones comerciales entre Chile y Perú y ampliar las oportunidades de inversión. 🇨🇱🇵🇪 Abordamos la realización de un Gabinete Binacional en 2027 para avanzar en compromisos concretos, además de la cooperación frente al fenómeno de El Niño en prevención, alerta temprana y gestión de desastres. Queremos seguir trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos y generar más oportunidades para ambos países. November 18, 2026

Perú y Chile coordinarán acciones ante el fenómeno El Niño

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la cooperación frente al fenómeno El Niño y sus posibles efectos en ambos territorios. Al respecto, el mandatario chileno indicó que abordaron la necesidad de trabajar conjuntamente en prevención, sistemas de alerta temprana y gestión de desastres en favor de la población de ambas naciones.

Asimismo, el gobernante de Chile resaltó que la coordinación entre ambos países resulta fundamental para proteger a sus ciudadanos frente a posibles emergencias climáticas y reducir los riesgos asociados a estos eventos.

"Queremos seguir trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos y generar más oportunidades para ambos países", expresó.

Finalmente, el encuentro entre Keiko Fujimori y José Antonio Kast apunta a fortalecer la relación diplomática entre Perú y Chile, con la realización de un Gabinete Binacional en 2027 que prioriza tanto el desarrollo económico como la preparación ante fenómenos naturales como el fenómeno El Niño.