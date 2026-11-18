18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles 18 de noviembre a territorio chino con el propósito de participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y sostener una reunión de alto nivel con sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.

Recibimiento protocolario en la ciudad de Shenzhen

El mandatario norteamericano aterrizó en la ciudad de Shenzhen, importante polo tecnológico del sur del país asiático, donde fue recibido personalmente en la pista del aeropuerto por el propio jefe de Estado Chino.

A su llegada a la terminal aérea de Shenzhen, Donald Trump descendió por la escalera del avión presidencial Air Force One y fue esperado al pie de la aeronave por Xi Jinping, en una recepción oficial que destacó por la cercanía mostrada entre ambos gobernantes.

Este gesto diplomático emuló directamente la bienvenida que el líder estadounidense ofreció al mandatario asiático durante la visita de Estado que este realizó a Estados Unidos el pasado mes de septiembre.

Una vez en tierra, sobre la alfombra roja dispuesta para la ceremonia de recepción, ambos jefes de Estado se estrecharon las manos y se acercaron en un abrazo frente a las delegaciones oficiales y la prensa internacional.

Paralelamente, un grupo de asistentes ubicados en la pista agitaba pompones de colores y ondeaba banderas tanto de China como de Estados Unidos como parte del acto de bienvenida.

De acuerdo con el protocolo habitual de las visitas oficiales en la República Popular China, la presencia directa del presidente Xi Jinping junto a la escalera del avión y la cercanía física exhibida durante el saludo constituyen una muestra poco común dentro de la diplomacia de Pekín.

Agenda internacional tras las elecciones de mitad de mandato

El desplazamiento hacia la ciudad de Shenzhen representa la primera gira internacional que emprende Donald Trump desde la realización de los recientes comicios de mitad de mandato de Estados Unidos, proceso electoral en el que el partido del mandatario registró una derrota frente a la oposición.

Dentro de las actividades programadas en el país asiático, el jefe de estado estadounidense participe en una reunión histórica junto al presidente de China, Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encuentro que concentrará la agenda diplomática de la jornada.

En ese sentido, Donald Trump dio inicio a su agenda oficial en China tras ser recibido al pie del avión por Xi Jinping en Shenzhen, quedando a la espera de su participación en la cumbre de la APEC y de la reunión conjunta prevista junto a los mandatarios de China y Rusia.