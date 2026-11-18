18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la recepción de gala de la Cumbre de Líderes de APEC 2026, celebrada en Shenzhen, China, donde representó al Perú y formó parte de la fotografía oficial junto a los demás mandatarios y representantes asistentes.

Fujimori coincidió con líderes de potencias mundiales

Entre los asistentes destacaron líderes de importantes potencias mundiales, como Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Xi Jinping, mandatario de China; y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Cabe señalar que Fujimori sostuvo un encuentro con su homólogo chino, con quien concretó un importante acuerdo económico orientado a fortalecer la cooperación bilateral frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

PRESIDENTES DE MÉXICO, PERÚ Y CHILE LLEGAN A CEREMONIA DE BIENVENIDA DE XI JINPING EN CHINA 🇲🇽🇵🇪🇨🇱🇨🇳🌎 Así fue el recibimiento de los mandatarios de México, Perú y Chile participan en las actividades oficiales de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; la mandataria peruana, Keiko Fujimori; y el presidente chileno, José Antonio Kast, llegaron a la cita internacional, que reúne a líderes de 21 economías de la región Asia-Pacífico. Los tres mandatarios sostuvieron previamente reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, para abordar temas relacionados con el comercio, las inversiones, la tecnología y la cooperación económica. https://t.co/XhuMUpvYHv November 18, 2026

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