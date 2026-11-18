18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/11/2026
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la recepción de gala de la Cumbre de Líderes de APEC 2026, celebrada en Shenzhen, China, donde representó al Perú y formó parte de la fotografía oficial junto a los demás mandatarios y representantes asistentes.
Fujimori coincidió con líderes de potencias mundiales
Entre los asistentes destacaron líderes de importantes potencias mundiales, como Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Xi Jinping, mandatario de China; y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Cabe señalar que Fujimori sostuvo un encuentro con su homólogo chino, con quien concretó un importante acuerdo económico orientado a fortalecer la cooperación bilateral frente a los efectos del Fenómeno El Niño.
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