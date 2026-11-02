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Se le salió la cadena

Javier Rabanal pierde la calma y confronta a periodista: "Usted ve el fútbol con los ojos cerrados, ignorante"

Tras la derrota ante Sport Boys, el entrenador de Cusco FC, Javier Rabanal, protagonizó un tenso intercambio de palabras con un periodista que cuestionó el rendimiento de su equipo durante la conferencia de prensa.

Javier Rabanal pierde la calma y confronta a periodista tras derrota con Sport B
Javier Rabanal pierde la calma y confronta a periodista tras derrota con Sport B (Composición Exitosa)

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/11/2026

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El entrenador de Cusco FC protagonizó un fuerte intercambio verbal con un comunicador tras la derrota 0-1 ante Sport Boys en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La discusión se originó por cuestionamientos sobre el trabajo táctico y las variantes ofensivas del equipo.

La pregunta que desató la tensión

Luego de la caída ante los "rosados", un periodista cusqueño cuestionó a Rabanal por los cambios realizados en la ofensiva y le preguntó directamente: "¿Cuál es el trabajo que hace usted en la semana?". También señaló que el equipo no había generado suficientes remates desde fuera del área. 

La consulta y el tono de la misma no fue buen recibida al estratega español, quien defendió su labor y cuestionó la forma en que el comunicador analiza el rendimiento del plantel. 

Respuesta del entrenador

"Uno ve al fútbol con los ojos abiertos. Ese es mi trabajo. Usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas", respondió Rabanal. Además, lo invitó a visitar el predio del equipo imperial en la localidad de Oropesa, para conocer las sesiones de preparación. 

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El técnico insistió en que el periodista nunca había presenciado un entrenamiento del plantel y afirmó que hablaba "desde la ignorancia". También le pidió no levantarle la voz durante la conferencia.

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Insulto al final de la conferencia

La discusión continuó hasta el cierre de la rueda de prensa. Cuando Rabanal ya se había apartado del micrófono, se le escuchó lanzar un insulto contra el comunicador, quien respondió en los mismos términos. Inclusive, demás comunicadores que se encontraban en la sala, hicieron un llamado a la calma.

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El episodio se sumó a la derrota en casa y dejó un panorama complicado para Cusco FC, que perdió por un gol de Jostin Alarcón en los minutos finales.

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La reacción del entrenador de Cusco FC, Javier Rabanal se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados tras el partido, en medio de la preocupación por el rendimiento del equipo imperial. El tenso momento inició con una pregunta con un tono que no cayó bien en el español, lo que generó un fuerte interncambio de improperios.

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