María Corina Machado no da fecha de retorno a Venezuela y dice que Trump es un "aliado fundamental"

La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, fue consultada sobre su fecha de retorno a Venezuela e indicó que su intención de regresar permanece mas no cuenta con fecha estimada.

Por otro lado, volvió a ratificar la figura de Donald Trump como un "aliado fundamental" en el proceso de restructuración del país. Ello, luego que recientemente el presidente estadounidense reconozca oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta.

Sin fecha de retorno a Venezuela

La Premio Nobel de la Paz participó en la toma de mando del presidente de Chile, José Antonio Kast, en donde fue consultada por su retorno a su país natal, tras la caída de Nicolás Maduro y el ingreso la Administración de Donald Trump como encargado de las gestiones al interior de Venezuela.

"Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump", indicó

La declaración de Machado es la primera ofrecida desde que Estados Unidos reconoció oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta legítima de Venezuela el pasado 7 de marzo. Ello, sumado al inicio del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante su paso por Santiago de Chile convocó una concentración de la comunidad venezolana instalada en tal país. Respondió sobre las expulsiones masivas, una de las propuestas base de Kast, y solicitó que se pueda "proteger a los venezolanos de bien, que no han cometido ningún delito".

Trump reconoció oficialmente a Rodríguez

En el marco de la cumbre Escudo de las Américas, Trump destacó la gestión de Rodríguez al frente del gobierno de Venezuela con la cual lleva una estrecha cooperación con Washington.

"Desde esa operación, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un gran trabajo con nosotros", indicó.

En su declaración, confirmó que su país reconoce legalmente al gobierno encabezado por Rodríguez y que ambos países avanzan en un nuevo marco de cooperación política y económica.

