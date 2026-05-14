Campo del Estadio Nacional está recuperándose tras eventos no deportivos, afirma IPD: "Tal como lo ofrecimos"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días, el estado del campo de juego del Estadio Nacional volvió a ser tema principal luego que la Contraloría revelara un informe sobre las condiciones en las que se encontraba tras los conciertos y eventos no deportivos realizados semanas atrás.

Estadio Nacional está listo para el regreso del fútbol

Para conocer más detalles de esta situación, Exitosa conversó con César Iparraguirre, jefe de la Oficina de Infraestructura del Instituto Peruano del Deporte. Durante esta charla, el funcionario del IPD dejó en claro que antes de la visita de la Contraloría ya se venía trabajando en la recuperación del gramado del primer recinto deportivo del país e incluso aseguró que ya se encuentran listos para recibir partidos de la Liga 1.

"Tal como lo ofrecimos, por encargo de nuestro presidente Sergio Ludeña, se ha recuperado el gramado del estadio y estamos en condiciones para que el fútbol regrese", indicó a nuestro medio.

Seguidamente, el integrante de la entidad adscrita al Minedu señaló que se realizarán diversas obras en el Estadio Nacional con miras a los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos del 2027 que se realizarán en Lima. Según precisó, los asientos, la cobertura de la fachada, las luminarias y otras partes del escenario serán modernizados para mejorar la experiencia de los hinchas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, César Iparraguirre, jefe de la Oficina de Infraestructura del IPD, aseguró que el campo del Estadio Nacional viene recuperándose tras la realización de eventos no deportivos. El representante afirmó que el recinto ya se encuentra... pic.twitter.com/9yJvOM4B05 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 14, 2026

"Hemos recogido las observaciones de la Contraloría y venimos haciendo las acciones y trabajos para recuperarlas. Además, se van a hacer trabajos de recuperación en todo el Estadio para los juegos Panamericanos y Para-Panamericanos del 2027 como la cobertura envolvente de la fachada que se ve oxidada, se van a recuperar los espacios de circulación, baños, con miras a este evento", añadió.

Nuevas condiciones para conciertos

Iparraguirre señaló que el IPD cuentan con el presupuesto necesario para llevar a cabo las obras ya que el Ejecutivo les destinó el dinero teniendo en cuenta los Panamericanos del 2027. Además, el funcionario dejó en claro que se seguirán realizando conciertos en el coloso de José Díaz ya que estas presentaciones estaban previamente programadas.

Eso sí, el Instituto Peruano del Deporte exigirá nuevas condiciones con la finalidad de cuidar el gramado pensando en las competiciones deportivas y la práctica del fútbol profesional.

De esta manera, César Iparraguirre, jefe de la Oficina de Infraestructura del IPD, aseguró que el campo de juego del Estadio Nacional ya está recuperado y que se encuentran en condiciones para el regreso del fútbol profesional.