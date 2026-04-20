Descubren muro inca al sur de Cusco que habría formado parte del Camino Inca

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La semana empieza con un descubrimiento que sorprendió a la ciudad del Cusco por el valor histórico y cultural que representa. Un equipo de especialistas del Ministerio de Cultura confirmó el hallazgo de un muro inca al sur de la ciudad imperial, en la zona de San Jerónimo, que podría haber formado parte del histórico Camino Inca.

El importante descubrimiento se realizó durante una remoción de tierras en un espacio privado y abre nuevas líneas de investigación sobre la extensión de la red vial prehispánica.

Características del hallazgo

El muro presenta una construcción de piedra con técnica de aparejo rústico, típica de los tramos secundarios del Qhapaq Ñan. Según el personal de Sitios Arqueológicos del Valle Sur (SAVS) de la Dirección de Cultura de Cusco, la orientación y disposición de las estructuras sugieren que se trataba de un segmento de conexión entre otras rutas mayores.

El muro se halla al borde de la vía Cusco-Arequipa, habría formado parte de un camino que ingresaba a la red de caminos que salían de la ciudad del Cusco al Qollasuyo.

Descubrimiento abriría nuevas investigaciones sobre la red de caminos incaicos.

¿Para qué pudo haber sido usado?

Según el informe oficial, la orientación y disposición del muro sugieren que pudo haber funcionado como tramo de conexión entre rutas locales y el sistema vial principal. Los especialistas explican que este tipo de estructuras permitían el tránsito de poblaciones y el traslado de productos hacia el centro administrativo del Cusco.

El Ministerio de Cultura precisó que, por sus características, el muro podría haber formado parte del Camino Inca, aunque la investigación aún está en curso y no existe confirmación definitiva.

Importancia histórica

El Qhapaq Ñan, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, integró vastos territorios del Tawantinsuyo. Cada hallazgo como este refuerza la hipótesis de que la red vial se extendía más allá de los tramos ya documentados, aportando nuevas piezas para reconstruir la organización social y económica de los incas.

@agenciaandina 🏛️🪨 Hallan en San Jerónimo (Cusco) un muro inca que habría formado parte de un camino hacia el Qhapaq Ñan y ya se gestiona su protección. ♬ sonido original - Agencia Andina

Las autoridades advirtieron que la expansión urbana en Cusco representa una amenaza para este tipo de vestigios. Por ello, se subrayó la necesidad de preservar el muro y garantizar que futuras investigaciones se realicen bajo condiciones de protección. Pese a que el terreno pertenece a privados, el hallazgo no generaría confrontaciones, segun el jefe de SAVS, Juan Huaranca.

"Ahora los dueños tendrán deberes y obligación de proteger esas evidencias con compromiso patrimonial", señaló Huaranca para la agencia Andina.

El hallazgo en San Jerónimo abre una nueva línea de investigación sobre la extensión del Camino Inca. Aunque aún se maneja como hipótesis, el descubrimiento reafirma la importancia de proteger el patrimonio arqueológico y de seguir explorando la riqueza cultural que permanece bajo el suelo cusqueño.