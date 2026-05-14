Reconocido FUTBOLISTA fue atacado en centro comercial por presunto acosador de su novia

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Preocupación previo al Mundial 2026. Un reconocido futbolista fue atacado por un presunto acosador de su novia en un concurrido centro comercial. El incidente causó gran revuelo entre los aficionados que se preguntan sobre el estado de salud del deportista, exjugador del Atlético de Madrid.

Futbolista Lucas Torreira agredido en Estambul

Si bien la algarabía y la euforia de los aficionados al fútbol sigue en marcha previo al Mundial 2026, una noticia ha acaparado los titulares del ámbito deportivo. Según medios internacionales como EFE, el futbolista Lucas Torreira fue agredido en un centro comercial de Estambul.

De acuerdo a los últimos reportes, el centrocampista uruguayo que milita en el Galatasaray fue agarrado a golpes por un hombre, presunto acosador de su novia Ipek Birol. El agresor fue identificado como Yusuf Y., de nacionalidad turca y de 32 años, que se abalanzó sobre Torreira y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara, tras lo cual intentó huir en un taxi, pero fue detenido rápidamente.

"Un hombre se me acercó y me dijo que quería tomarse una foto conmigo. Después de tomarme la foto, vi que se acercaba otro hombre y pensé que también quería tomarse una foto. Cuando se acercó, de repente me dio un puñetazo en el lado izquierdo de la cabeza. No entendí lo que estaba pasando. Intenté defenderme", precisó el deportista uruguayo, según CNN Turk.

Aunque el episodio generó preocupación entre los aficionados, el entorno del jugador quien recientemente celebró un nuevo título con el club turco, confirmó que el incidente no dejó consecuencias graves para su salud. Posteriormente, en un comunicado, expresaron que "el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable" ya responderá ante la justicia.

Agresor de futbolista enviado a prisión preventiva

El agresor del futbolista Lucas Torreira detalló ante la justicia turca que abordó en el barrio de Kasimpasa por el "odio" que le tiene por su relación con Ipek Birol.

"Yo tenía sentimientos platónicos hacia ella. Estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento. Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace 1 año, fotos junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia Torreira", precisó, según el diario deportivo "Le Marca".

Por su parte, Torreira confirmó ante la policía que su novia ya había denunciado anteriormente al agresor. El futbolista también presentó una demanda penal por el ataque. El agresor fue enviado a prisión preventiva acusado de lesiones.

Lucas Torreira yapılan bu saldırı planlıdır. Lucas'ı takip eden şahıs arkasından pusu kurup saldırmıştır. Bu fotoğrafta zaten kanıtıdır. @EmniyetGM



Sonrasında Lucas'ın şöförü videoda da göründüğü gibi @yusufyldrm8890 ın ağzına ağzına tekmeyi geçirmiş ve saldırgan şahıs Maho Ağa... pic.twitter.com/AnTmesYe7b — Evren Yıldız (@evrenyildizey) May 13, 2026

Es así como se reveló que Lucas Torreira, futbolista uruguayo, fue agredido esta semana en un centro comercial de Estambul por un hombre de 32 años que lo atacó sorpresivamente con un puñetazo en el rostro. Según precisaron medios internacionales, sería presunto acosador de la novia del deportista.