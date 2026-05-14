¿'Aladino' al Callao? Carlos Desio reveló que conversó con Christian Cueva sobre una posible llegada a Sport Boys

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo tres jornadas de que finalice el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, el actual técnico de Sport Boys, Carlos Desio, ha revelado que conversó con Christian Cueva, jugador del club Juan Pablo II College, sobre una posible llegada a Sport Boys.

¿Frotará la lámpara junto a 'rosados' en Callao?

El panorama en el campeonato nacional es complicado para el cuadro de Callao, en el que marcha en la casilla 16 con 13 puntos en 14 jornadas diputadas. Por tal motivo, saben que para el Torneo Clausura deberán tener un repunte importante que los ayude a salir del puesto en el que se encuentre y luchen por estar en los primeros lugares.

En medio de dicho contexto lúgubre, la institución 'rosada' ya comienza en posibles refuerzos en el próximo mercado de fichajes del torneo peruano, el cual se aperturará el próximo 1 de julio y con ello poder realizar una mejor performance de cara a la segunda etapa del campeonato local.

En tal sentido, un nombre que suena fuerte para llegar al club del primer puerto es el actual '10' de Juan Pablo II College, nada más y nada menos que Christian Cueva. Así lo ha revelado el estratega argentino Carlos Desio en un breve diálogo con el programa 'Desvelados', en el que inclusive manifestó que ha conversado de dicha posibilidad con él.

Recordemos que ambos coincidieron en Cienciano, del Cusco, por lo que al ser conocidos todo sería cuestión de presentarle el proyecto de Sport Boys a 'Aladino' y si es que le seduce dichos objetivos, es probable que pueda ver con buenos ojos esa opción debido a que su equipo tampoco ha tenido una buena temporada, sin embargo, aún tiene contrato con los de Chongoyape.

Carlos Desio revela conversación con Christian Cueva

Es así que, Desio dio a conocer que busca convencer a Cueva para que vista la camiseta rosada asegurando que ha conversado con él en más de una oportunidad a fin de convencerlo.

"Uno tiene la intención de que venga. Hablé con el club para eso. A Christian por ahí lo seduce venir al club. Hablé 2 o 3 veces con él y obviamente que uno lo quiere tentar para venir acá, la cual sería una posibilidad muy buena si es que se llega a dar", manifestó el entrenador.

Ante la necesidad y el obejtivo de poder mejorar de cara al Torneo Clausura 2026, Sport Boys ya busca sumar nuevos refuerzos que lo ayuden a resurgir y escalar a un mejor puesto del que se encuentra actualmente, por lo que el nombre de Christian Cueva, actual futbolista de Juan Pablo II College, viene sonando fuerte, inclusive el entrenador Carlos Desio ha revelado que ha conversado sobre ello con él.