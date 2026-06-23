Detienen a hombre caníbal: Coleccionaba restos que profanaba y sustraía del hospital donde trabajaba

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades confirmaron la detención de un hombre de 30 años vinculado a actos de canibalismo. El sospechoso, quien trabaja como celador en un hospital, almacenaba restos humanos extraídos ilegalmente de cementerios abandonados y del centro médico donde laboraba.

Hallazgos macabros en el domicilio del sospechoso

El operativo se realizó el último 17 de junio tras recibir reportes sobre actividades ilícitas del sospechoso. Al registrar su domicilio, las autoridades descubrieron cáneos, una pierna, una mano y una reconstrucción facial hecha con piel humana. Estos hallazgos evidencian la gravedad del caso.

Además, la policía halló un corazón conservado en un frasco, cuyo origen está siendo objeto de análisis. Según las autoridades húngaras, este material servirá para determinar si los restos pertenecen a seres humanos o animales, profundizando las diligencias judiciales sobre este suceso criminal.

El implicado quedo libertad condicional.

El operativo se ejecutó el diecisiete de junio tras recibir reportes sobre actividades ilícitas del individuo. Al registrar su domicilio, los efectivos policiales descubrieron cráneos, una pierna, una mano y una reconstrucción facial hecha con piel humana. Estos hallazgos evidencian la gravedad del caso investigado.

"Compartía su afición con su entorno más cercano, familiares y amigos, y tomaba fotos de su colección de restos humanos obtenidos en cementerios abandonados", confesó el hombre.

Las autoridades sanitarias iniciaron una auditoría interna exhaustiva dentro del hospital donde el sujeto prestaba servicios. El objetivo es determinar cómo logró sustraer restos orgánicos sin ser detectado, revisando protocolos de seguridad mortuoria para prevenir futuros incidentes que vulneren la integridad de los fallecidos.

Perfil y antecedentes del detenido

El acusado es descrito como una persona apasionada por la anatomía y la patología, mostrando interés constante por la disección de animales. Estas inclinaciones fueron determinantes para que los investigadores sospecharan que el celador utilizaba su acceso hospitalario para obtener el material humano de forma ilegal.

Durante el proceso de investigación, las fuerzas de seguridad incautaron diversos equipos electrónicos como ordenadores, tablets y celulares. El objetivo es analizar posibles vínculos adicionales y ampliar el espectro de la investigación, buscando conexiones con otras personas que podrían conocer estas prácticas totalmente ilícitas.

#HCHInternacionales | La policía húngara ha detenido en Budapest a un hombre de 30 años que coleccionaba restos humanos que extraía de cementerios y del hospital donde trabajaba como celador. El arresto tuvo lugar el pasado 17 de junio, cuando la Oficina Nacional de Investigación... pic.twitter.com/c0qRzB9EvB — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) June 23, 2026

Expertos forenses trabajan actualmente en la identificación genética de todas las piezas óseas y tejidos blandos recuperados. Este proceso es fundamental para esclarecer si las víctimas fueron recientemente profanadas o si pertenecen a periodos antiguos, lo cual cambiaría las penas legales que el sospechoso enfrente.

El detenido admitió haber preparado alimentos con partes de cuerpos humanos para su consumo personal, lo cual aumentó la alarma social. Ante estas declaraciones, la justicia húngara ordenó que el sujeto permanezca bajo libertad condicional mientras se analizan las pruebas forenses encontradas en su vivienda.