Postulantes UNMSM: No podrás ingresar al EXAMEN de ADMISIÓN 2026-II si llevas estos objetos

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, postulante! La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció cuáles son los objetos y las prendas prohibidas para rendir el examen de admisión 2026-II.

UNMSM: Examen de admisión 2026-II

Miles de jóvenes se preparan arduamente para poder rendir el examen de admisión de una de las universidades más importantes del país, la UNMSM, también conocida como la 'Decana de América', con el objetivo de alcanzar una vacante de la carrera profesional de sus sueños.

La casa de estudios superiores reveló que la prueba se llevará a cabo en cuatro fechas para facilitar la organización y evitar aglomeraciones y contratiempos entre los postulantes, quedando el cronograma la siguiente manera:

Sábado 7 de marzo de 2026: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo de 2026: Área B ( Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas. Sábado 14 de marzo de 2026: Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

(Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana). Domingo 15 de marzo de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Examen de admisión 2026-II UNMSM.

Examen de admisión: ¿Qué objetos están prohibidos?

En ese marco, como parte de las medidas de seguridad y transparencia del proceso para el examen de admisión de la San Marcos este 2026, la decana reveló que tendrán un estricto control y verificarán al momento del ingreso que los estudiantes cumplan con las normas y no ingresen con determinados objetos, ¿como cuáles?

Prohibido el ingreso con joyería (piercings, aretes, anillos) , correas, gorros y cualquier tipo de calzado con hebillas, ya que estos elementos podrían ocultar dispositivos de comunicación.

, correas, gorros y cualquier tipo de calzado con hebillas, ya que estos elementos podrían ocultar dispositivos de comunicación. No podrán ingresar a rendir tu examen si llevas útiles de escritorio, como lápices, reglas, tajadores, borradores, hojas, separatas, revistas, libros, cuadernos, entre otros.

Evita llevar dispositivos tecnológicos, como smartphones, teléfonos celulares o audífonos.

¿Con qué prendas no podrás ingresar?

La rectora de la entidad universitaria, Jeri Ramón Ruffner, recordó también que existen otras prohibiciones precisamente por la forma de vestir para rendir esta evaluación. Entre los implementos que no podrás llevar el día del examen están:

Casacas o chompas con capucha.

Polos y poleras con capucha.

Pantalones jeans.

Correas, gorros y chullos.

Mochilas, carteras, morrales y maletines.

Billeteras y accesorios similares.

Solo se permitirá el ingreso con prendas de algodón (buzos o polos) sin adornos metálicos, cierres ni broches. Recuerda que estas indicaciones también aplica para el simulacro del examen de admisión que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero.

Para garantizar la transparencia del proceso del examen de admisión 2026-II, la UNMSM informó que existe una lista de objetos prohibidos.