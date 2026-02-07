Terror en La Victoria: Desconocidos atacan tienda frente al centro comercial Cánepa en Gamarra

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado se registro en horas de la madrugada contra una tienda dedicada a la venta de prendas femeninas en el Emporio Comercial de Gamarra, ubicada exactamente frente al centro comercial Cánepa, en el distrito de La Victoria.

Ataque en Gamarra

El hecho se habría registrado alrededor de las 5:30 a. m., por lo que no había presencia de trabajadores que pudieran resultar heridos y solo hubieron daños materiales. Fue al llegar al local para dar inicio a su jornada laboral que los empleados se percataron de lo ocurrido.

En diálogo con Canal N, un trabajador del establecimiento, identificado como Rafael Barbarán Muñoz, los disparos se registraron contra una luna de exhibición, por lo que terminó destruida. Asimismo, detalló que no recibieron amenazas previas ni mensajes extorsivos.

"Aparentemente es un atentado, pero ojalá no sea así, estamos viendo eso y todo eso está en investigación. Ojalá haya sido una bala perdida. A las 10 estamos siempre atendiendo. Perjudicados, si, pero es lo que estamos viviendo ahora, día a día hay que tratar de sobrevivir a estas cosas porque el día a día está bravo" expresó.

Cabe señalar que el hecho se ha registrado muy cerca a una caseta policial ubicada en la zona, sin embargo, el trabajador expresó indignación, pues nada evitó que atacaran su centro de labores.

"Llegó pero luego de los hechos. Esa caseta está abierta de día nomás , de día hay policías, en la madruga no, ya brillan por su ausencia. Por ahora no se ha visto nada en las cámaras, pero si hay personas que vieron a una persona hacer como cuatro disparos. En moto lineal se fueron rumbo a Huánuco", indicó.

Cámaras de seguridad

En las cámaras de seguridad se captaron a dos sujetos, que presuntamente estarían implicados en el ataque. Uno de ellos descendió de una motocicleta, caminó hasta el local y realizó al menos cuatro disparos. Posteriormente, regresó caminando hasta el jirón Huánuco, donde abordó la moto junto a su cómplice para huir con dirección a la avenida Grau.

Según las imágenes se observa a uno de los hombres vestido con un polo rojo y una prensa oscura, mientras que su acompañante llevaba polo blanco. Por ello la PNP ha recopilado las imágenes de cámaras de seguridad para hallar a los responsables.

