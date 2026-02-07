Sismo sacude Perú HOY: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico?

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de considerable magnitud que remeció el Perú este sábado, 7 de febrero. Conoce aquí todos los detalles de este último movimiento telúrico sentido hoy.

Temblor sacude Perú este sábado, 7 de febrero

Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85% de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú.

A través del Centro Sismológico Nacional, el instituto creado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, reportó que un sismo de magnitud 3.5 se sintió alrededor de las 12:28:59 este sábado, 7 de febrero.

De acuerdo al boletín informativo, este movimiento telúrico se registró a 3 kilómetros al suroeste de Coporaque, Caylloma, en el departamento de Arequipa, con una profundidad de 20 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0069

Fecha y Hora Local: 07/02/2026 12:28:59

Magnitud: 3.5

Profundidad: 20km

Latitud: -15.65

Longitud: -71.66

Intensidad: III Coporaque

Referencia: 3 km al SO de Coporaque, Caylloma - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 7, 2026

¿Cuál fue el epicentro del sismo de hoy?

El IGP también detalló que el movimiento telúrico de hoy fue de intensidad nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se localizó en Yanque, Caylloma - Arequipa.

Epicentro del sismo de este sábado, 7 de febrero.

¿Qué debe incluir tu mochila de emergencia?

Hasta el momento, al cierre de esta nota, no se reportan daños o víctimas por el sismo sentido en Arequipa. Sin embargo, las autoridades recuerdan la importancia de tener lista la mochila de emergencia en casa, ya que puede marcar la diferencia ante un nuevo evento o desastre natural.

Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante.

Medicina.

Pastillas.

Vendas y curitas.

Toallas y frazadas.

Agua embotellada.

Alimentos enlatados.

Linterna y radio a pilas.

En conclusión, el IGP reportó que el sismo que se sintió este sábado 7 de febrero fue de magnitud 3.5 en Arequipa, precisamente a 3 kilómetros al suroeste de Coporaque, Caylloma.