Al menos 14 muertos y 9 mil viviendas afectadas por lluvias al norte de Colombia

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 14 personas han muerto y 9 mil viviendas fueron destruidas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro estudia declarar en emergencias las zonas más afectadas.

Inundaciones deja al menos 14 fallecidos

Hasta el momento, Perú ha declarado en emergencia a 519 distritos en 24 departamentos, debido a los desbordes e inundaciones que están ocurriendo como consecuencia de intensas lluvias en todo el país; sin embargo esta situación no solo se reporta aquí, sino también en el país vecino de Colombia.

Lamentablemente, las intensas precipitaciones que han azotado el norte y noroeste de Colombia en los últimos días han desencadenado una crisis de gran magnitud, conforme a los informes presentados por el presidente Gustavo Petro en la red social X.

Pues bien, el mandatario reveló que ese evento climatológico ha dejado un saldo de, hasta el momento, "14 personas fallecidas, aproximadamente 9 mi viviendas destruidas, cerca de 50 mil familias damnificadas, además de 35 mil hectáreas bajo el agua y un total de 300 mil hectáreas afectadas".

En este momento estamos en Consejo nacional de gestión de riesgo de desastres



Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte



Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Assis... — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

Evalúan declarar Emergencia Económica, Social y Ambiental

Asimismo, la agencia de noticias EFE reportó que varias regiones de Colombia, especialmente del norte y el noroeste, han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe en una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

En ese marco, al tener conocimiento de que la región enfrenta un fenómeno meteorológico excepcional, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que evalúan declarar una Emergencia Económica, Social y Ambiental en los departamentos de Córdoba y Sucre.

El jefe de Estado también solicitó formalmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión que había impuesto sobre un decreto de emergencia anterior, argumentando que los hechos actuales corresponden exactamente a los escenarios que el Gobierno había advertido previamente.

#AEstaHora el Presidente @petrogustavo, el director de la UNGRD, @CarlosCarrilloA, el gabinete ministerial, el @DNP_Colombia y los organismos de socorro participan del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



El objetivo es reforzar la articulación para la respuesta... pic.twitter.com/GMX7GXf2eO — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 6, 2026

Viviendas y cultivos destruidos por inundaciones

Los daños se extienden a infraestructuras viales, viviendas y áreas de cultivo, dejando a miles de personas en situación vulnerable. Además del panorama de destrucción, la amenaza de inseguridad alimentaria es una preocupación constante para autoridades y organismos internacionales.

Finalmente, el gobierno colombiano anunció acciones inmediatas que incluyen el despliegue del Ejército para derribar diques que obstaculizan el flujo del agua, así como la restitución de tierras a ciénagas y caños para mitigar las inundaciones.

Es así como se reportó que un comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales de Colombia, dejando miles de personas damnificadas, daños en vías, viviendas y cultivosy al menos 14 muertos.