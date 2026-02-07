¿Piensas ir a la playa este fin de semana?: Senamhi pronóstica radiación UV muy alta en balnearios de Lima

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que durante este fin de semana se prevén niveles de muy alta a extremadamente alta de radiación ultravioleta (UV) en algunas playas de la capital. Por esta razón, ha exhortado a la población a extremar cuidados principalmente en las horas en las que hay mayor intensidad de calor.

Radiación UV muy alta en playas de LIma

El organismo adscrito al Ministerio de Ambiente informó que este sábado 7 y mañana domingo 8 de febrero se registrarán niveles muy altos y extremadamente altos de radiación UV en playas ubicadas en diversas zonas de Lima Metropolitana.

Cabe resaltar que, de acuerdo a la escala de Índice Ultravioleta, los niveles de 8 a 10 corresponden a una categoría de peligro muy alto. A su vez 11 u otra cifra mayor se cataloga como extremadamente alto, lo que representa un mayor riesgo para los ojos y la piel.

Sábado 7 de febrero: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este sábado 7 de febrero se tiene previsto que en las playas de Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, ubicados al norte de la capital, se pronostica una radiación con valores de hasta 12. Además, en estas los termómetros marcarán las temperaturas mínimas que oscilan entre 20 °C y máximas de 26 °C.

Mientras tanto, en los balnearios limeños del centro entre los que se encuentran La Punta, Costa Verde, Agua Dulce y La Chira, las temperaturas fluctuarán entre temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 26 °C.

#InfórmateRadiaciónUV #Senamhi #Minam ¿Vas a la playa? Protégete contra la radiación UV y conoce las condiciones del tiempo para este fin de semana.



Más información

🌤 https://t.co/48s0SKSp3a

🎬 https://t.co/EywmUgVoPt pic.twitter.com/KzeNCsdW2D — Senamhi (@Senamhiperu) February 6, 2026

Por su parte, en playas del sur como es el caso de Mamacona, Pachacamac, Pulpos, El Silencio, Punta Hermosa, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo habrá un Índice Ultravioleta (IUV) podría alcanza valores de 10, al mismo tiempo presentarán registros térmicos entre 19 °C hasta 25 °C.

Domingo 8 de febrero: ¿Cuáles son los pronósticos?

En tanto, Senamhi pronosticó que para este domingo 8 de febrero las playas ubicadas en la zona norte de Lima registrarán una medición de 12 en el nivel de radiación presentando temperaturas entre 19 °C hasta 26 °C.

También, en las playas del centro el IUV alcanzará el nivel 11 con temperaturas mínimas de 19 °C hasta 26 °C. Asimismo, los balnearios capitalinos del sur tendrán valores de IUV de 11 y los registros térmicos serán de 19 °C hasta 25 °C.

Ya lo sabes en caso visites alguna de las playas de Lima debes tomar en consideración las temperaturas que se registrarán debido a que exponerse a estas puede afectar tu piel y visión.