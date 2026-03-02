Hasta 12 horas SIN AGUA el 3 de marzo: Conoce qué distritos se verán afectados, según Sedapal

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes del suministro programados para el martes 3 de marzo en algunos distritos de Lima Metropolitana, por lo que exhorta tomar medidas preventivas. ¿Qué zonas se verán afectadas?

Interrupción del servicio en Ate

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Sector 152. A.H. Huaycán Zona R, UCV 206D II y III, Ampliación Monte de Sinai, UCV 206C.

Sector 152. A.H. Huaycán Zona R, UCV 206D II y III, Ampliación Monte de Sinai, UCV 206C. En sector 175 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. Los Libertadores, A.H. Salazar Bondy, Urb. Monte Los Olivos, A.H. María Parado de Bellido, A.H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Chaute, A.H. Micaela Bastidas II, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. La Florida II, Asoc. Villa Las Dalias, Asoc. Manhattan, Asoc. La Estrella de Barbadillo, A.H. Santa María de Vitarte, Asoc. Virgen de Copacabana.

En sector 153 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. Huaycán Zona F, A.H. Huaycán Zona I CR-182, A.H. Huaycán Zona G-I CR-184, A.H. Huaycán Zona K-J R-D6, A.H. Huaycán Zona I R-P5, UCV-153E R-DT7, A.H. Huaycán Zona J CR-289 R-D7 (292), A.H. Huaycán Zona V-X R-D7 (CR-290), UCV 205 R-D8.9 (CR-291), UCV 206C R-H3 (CR-257). UCV 206D R-D8.9 (CR-256), UCV 205F T-P4 R-D7 (CR-292), A.H. Huaycán Zona V R-D8.9, UCV 238 R-P3, UCV 239 CR-187, A.H. Huaycán Zona L CR-285, A.H. Huaycán Zona H CR-286 y CR-287, A.H. Huaycán Zona S R-C8.9, UCV 213B CR-288, A.H. Huaycán Zona T R-C8.9. UCV 223 R-C8.9 (R-231) R-P2, Franja Comercial R-TB5, A.H. Huaycán Zona P-O R-B5, A.H. Huaycán Zona Q R-B6 (CR-282), UCV 188B R-B9 (CR-282), A.H. Huaycán Zona Z CR-284 ALA UCV 233E R-ALA 1, UCV 233B Ampl. R-H1 (CR-234), A.H. Huaycán Zona C CR-475, A.H. Huaycán Zona N R-P1.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sin agua en La Victoria

Áreas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Las Américas, Prolong. Parinacochas, Av. Aviación.

A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Las Américas, Prolong. Parinacochas, Av. Aviación. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 17.

Corte de agua en Independencia

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Cahuide, A.H. Cahuide Ampliac., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Condorcanqui, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya.

A.H. Cahuide, A.H. Cahuide Ampliac., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Condorcanqui, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 337.

En Puente Piedra

Áreas afectadas: APV San Agustín, Asoc. Prop. de Viv. Los Ángeles de Puente Piedra, Asoc. Prop. del Progreso de Viv. Las Dalias I y II etapa, Asoc. de Prop. del Fundo Lechucero, Asoc. de Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa, Asoc. Viv. San Juan Vilca, Urb. Las Fresas, PV Virgen de Chapi.

APV San Agustín, Asoc. Prop. de Viv. Los Ángeles de Puente Piedra, Asoc. Prop. del Progreso de Viv. Las Dalias I y II etapa, Asoc. de Prop. del Fundo Lechucero, Asoc. de Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa, Asoc. Viv. San Juan Vilca, Urb. Las Fresas, PV Virgen de Chapi. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Trabajos de mantenimientos en las redes.

Trabajos de mantenimientos en las redes. Sector 362.

