Un asalto de película: Criminales montan falso operativo policial y fugan con motín millonario usando explosivos

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un violento y espectacular asalto fue ejecutado por una banda criminal que desató el caos con explosiones, disaparos y autos incendiados en plena carretera, en una escena digna de una película de acción.

Un espectacular asalto cinematográfico

Lo que parecía ser una jornada tranquila y habitual de tránsito en la autopista A14, al sur de Italia, se convirtió en el escenario escenario perfecto para que un grupo de delincuentes realizara este lunes, 9 de febrero, un asalto cinematográfico sin precedentes.

El violento episodio ocurrió cerca de la localidad de Squinzano, sobre la ruta estatal que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, en donde un grupo comando, integrado por lo menos por diez personas, llevó a cabo un hecho delictivo perfectamente coordinado contra un camión blindado de la empresa de seguridad Ivri.

Los hampones, se encontraban vestidos con uniformes que simulaban ser parte de la Policía e inclusive estaban equipados con fusiles de asalto AK-47, con el que montaron un falso operativo policial que obligó al transporte de caudales a detener su marcha.

Para asegurar el éxito del golpe y bloquear cualquier intento de persecución, la banda utlizó una emboscada milimétrica tras incendiar varios vehículos en ambos sentidos de la autopista y lanzaron cientos de clavos sobre el asfalto. Esta secuencia fue filmada por un testigo y ya viene haciéndose viral en redes sociales como X (antes Twitter), Facebook e Instagram.

El humo negro y las llamas de fuego actuaran como si se tratara de una barrera infranqueable para las fuerzas del orden italianas, mientras que los facinerosos aprovechaban para abrir el blindado utilizando cargas explosivas de alta precisión.

En medio del ataque armado los delincuentes abrieron fuego contra el camión para intimidar a los guardias, aunque afortunadamente no se registraron heridos de gravedad, los vigilantes atrapados en la cabina y superados en número y armamento no pudieron evitar que los asaltantes se llevaran los sacos de dinero en dos autos de alta gama que los esperaban para emprender la huida.

Fuga y despliegue policial

Luego de concretar el robo en cuestión de minutos, los atacantes huyeron en dirección de la localidad rural de Puglia, donde tiempo después la Policía encontró los vehículos de escape siniestrados a fin de borrar cualquier rastro de ADN o evidencia física.

Una patrulla de carabineros llegó hasta la zona del acto delincuencial y junto a la Policía italiana desplegaron un operativo cerrojo por tierra y aire para rastrear la zona. Según el medio argentino TN dos presuntos miembros fueron arrestados.

Así, catalogado como un asalto de película, una banda criminal, al sur de Italia, fugó con un motín millonario, que según medios locales asecendería a 3 millones de euros tras desatar el caos en plena autopista con explosiones, disparos y vehículos incendiados.