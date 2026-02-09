¡A protegerse! Senamhi advierte aumento de la temperatura diurna en la costa que alcanzaría los 35 °C

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, en los próximos días, la costa peruana se verá afectada por el incremento de la temperatura diurna. En la siguiente nota te brindamos mayores detalles de este pronóstico meteorológico.

Incrementará la temperatura diurna en la costa

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del aviso N°042, informó que desde este lunes 9 hasta el martes 10 de febrero la citada región del país percibirá un aumento en la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad.

Además, señala que se prevé que se presente escasa nubosidad hacia el mediodía. Este panorama favorecería al incremento de la radiación ultravioleta (UV) e incluiría también ráfagas de viento.

"Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde", señala el Senamhi.

Aviso meteorologico del Senamhi

¿Qué se pronóstica para este lunes 9 de febrero?

Para hoy lunes 9 de febrero, de acuerdo al pronóstico meteorológico, se podrían registrar temperaturas máximas entre 29 °C y 32 °C en la costa centro. Además, en Lima Metropolitana se prevé que oscile entre 28 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur los valores abarcarían entre 28 °C y 35 °C.

Con respecto a las regiones que se verían afectadas por este contexto se encuentran Áncash, Arequipa, Callao, Lima, Moquegua y Tacna. En estas zonas el nivel de peligro es AMARILLO, por lo que se ha recomendado estar al corriengte del desarrollo de esta situación meteorológica y a su vez ser prudente en caso se realice actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

¿Qué se pronóstica para este martes 10 de febrero?

Por su parte, para el martes 10 de febrero el aviso meteorológico señala que podrían registrarse temperaturas máximas entre 32 °C y 37 °C en la costa norte. En tanto, en la costa zur el termómetro marcaría temperaturas que oscilen entre 28 °C y 35 °C.

En esta fecha, las regiones que se verían perjudicadas por este incremento en la temperatura diurna son las siguientes: Arequipa, Ica, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tacna.

Así que ya lo sabes, prótegete de los rayos de sol debido a que el Senamhi ha pronosticado que desde este lunes 9 hasta mañana martes 10 de febrero se prevé un incremento en la temperatura diurna en la costa peruana que alcanzaría hasta los 35 °C.