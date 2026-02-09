Famosa ACTRIZ anuncia su primer embarazo a los 42 años con EMOTIVO mensaje: "Los tiempos son perfectos"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noticia ha remecido la farándula: una reconocida actriz reveló a sus seguidores que está embarazada por primera vez a sus 42 años. La artista que protagonizó 'La Reina del Flow' se mostró emocionada por esta nueva etapa en su vida.

Actriz confirma su primer embarazo

A través de sus redes sociales, la actriz Carolina Ramírez, famosa por su papel protagónico en 'La Reina del Flow', lanzó una publicación en que evidenció que está en la dulce espera de su primer bebé junto a Martín Cornide, por el cual había reducido de forma considerable su actividad digital. El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores debido a su edad.

En un inicio, la talentosa artista que también destacó en 'La hija del mariachi' aprovechó su mensaje para pedir disculpas por haberse alejada de las redes, pero se debía a que estaba enfocada en otros planes personales, que luego revelaría se trataría de todos los preparativos para la llegada de su primogénito.

"Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon", explicó, reflejando su anhelo de poder cumplir su deseo de ser madre.

Carolina Ramírez espera su primer bebé

El mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram estuvo cargado de gran emoción y entusiasmo. Pues bien, en la foto de la revista Marie Claire, la actriz colombiana sale en la portada y se le ve su "barriguita" de embarazo. Seguidamente explicó que decidió vivir esta etapa de manera privada durante los primeros meses.

"A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso", escribió Carolina, reiterando que para ella y su pareja, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y les emociona profundamente empezar la suya: "nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices".

La actriz también contó que vive un presente pleno junto a su pareja, el productor y ambientalista argentino Martín Cornide, con quien sostiene una relación desde hace poco más de un año. Finalmente, agradeció a sus fans por los mensajes de felicitaciones y recibir la noticia con "respeto y amor".

¿Quién es Carolina Ramírez?

Carolina Ramírez Quintero es actriz y bailarina, nacida el 20 de junio de 1983 en Cali, Colombia. Desde pequeña, Carolina Ramírez estudió ballet clásico y a los 15 años se trasladó a Bogotá para continuar su formación; sin embargo, una lesión la alejó de ese mundo y recibió la propuesta del director John Bolívar para probar suerte en la televisión.

Reconocida internacionalmente por sus papeles protagónicos en telenovelas como "La hija del mariachi", "La Pola" y la exitosa "La reina del flow". La artista colombiana ha construido una carrera sólida en televisión, cine y teatro. Además sobresalió en otras producciones como 'El capo 2', 'De brutas, nada'.

En medio de su destacada trayectoria, la actriz Carolina Ramírez contó a sus seguidores que estaba desconectada de las redes sociales y lució su avanzado estado de gestación. ¡Embarazada por primera vez a sus 42 años!